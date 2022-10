Amatriciana con la panna? No, sono gli spaghetti del Maresciallo

Maria Paola Scaletta

14/10/2022

Amatriciana con la panna. Eresia culinaria? No, è la ricetta della pasta del maresciallo, diventata un classico della cucina italiana. Malgrado la panna. E’ un primo piatto che si prepara in quindici minuti. Non è chiaro perché questo piatto si chiami così. Secondo una tradizione mai confermata, questa ricetta venne creata in una Osteria del centro Italia per soddisfare, in poco tempo, le esigenze gastronomiche di un Maresciallo diventato ospite abituale della locanda.

Gli ingredienti di questo ricetta sono praticamente gli stessi della leggendaria “Amatriciana“. Va aggiunta della panna da cucina per ottenere un piatto ancora più saporito e cremoso. La base del condimento è però il soffritto di cipolla rossa, con la sua nota dolce e saporita. Dopo averla fatta sfrigolare per bene in padella, alla cipolla vanno abbinati cubetti di pancetta affumicata o, per versioni diverse, cubetti di prosciutto cotto o salsiccia sbriciolata.

Gli ingredienti per gli spaghetti del Maresciallo

Pasta (penne) 320 g

Cipolle rosse 1

Pancetta affumicata 100 g

Salsa di pomodoro 200 g

Panna da cucina 100 g

Sale quanto basta

Pepe quanto basta

Olio extravergine di oliva 2 cucchiai

Come preparare le penne del Maresciallo

La prima cosa da fare è cucinare le penne. Nel tempo di cottura della pasta riusciremo a realizzare il condimento. Quindi, portate a bollore abbondante acqua salata e tuffate la pasta. La preparazione del condimento inizia affettando la cipolla rossa in una padella. Fatela ammorbidire con l’olio di oliva e saltate in padella. Quando la cipolla è dorata unite anche i dadini di pancetta e fateli tostare fino a che saranno croccanti. Unite la passata di pomodoro e fate restringere il sugo.

Quando il sugo è pronto spegnete la fiamma e aggiungete la panna . Scolate la pasta in padella e completate la cottura mantecandola nel sugo. Alla fine aggiustate di sale e pepe e servite ben calda.