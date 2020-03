una ricetta golosa da realizzare in poco tempo

La questione del tempo, nel momento storico che stiamo vivendo, è diventata una priorità per tutti.

L’improvvisa disponibilità di ore che prima dedicavamo ad attività “preconfezionate” che seguivano un ordine ben preciso scandendo le nostre giornate con ritmi cadenzati e regolari, se da alcuni può essere considerata una benedizione, per altri, la maggior parte, rappresenta un evento spiazzante che ci costringe a fare i conti con la capacità di ognuno di attingere alle proprie risorse personali per fronteggiare i momenti di crisi.

Ecco che c’è chi decide di dedicarsi alla lettura, chi ne approfitta per sistemare armadi stracolmi di vestiti ormai dismessi, chi si dedica al giardinaggio, chi, ancora al bricolage, e chi, come sembra stiano facendo davvero parecchi, si rilassa cucinando, approfittando del tempo a disposizione per preparare gustosi manicaretti che restituiscono il senso del conforto e della famiglia.

Dal momento che non tutti, però, sono appassionati di cucina e, sebbene siano golosi, non è detto che desiderino preparare pietanze e ricette della tradizione che richiedano lunghi passaggi, possiamo provare a preparare anche piatti gustosi in breve tempo. Gli spaghetti “sciué sciué” fanno al caso nostro.

Si tratta, infatti, di un primo piatto veloce che ha anche un apporto calorico limitato poiché preparato con ingredienti semplici e facilmente reperibili. Il termine “sciuè sciuè” è di origine dialettale napoletana ed è un avverbio il cui significato è “presto presto”. Il suo è un suono onomatopeico che è, cioè, è in grado di riportarci immediatamente all’immagine dell’oggetto a cui si riferisce ed, in questo caso, essendo riferito al cibo, può capitare, addirittura, di sentirne il profumo e il gusto che, vi assicuriamo, sono davvero degni di nota. Noi abbiamo rivisitato la ricetta in versione sicula che della originaria mantiene la semplicità pur avendo il gusto inconfondibile di ingredienti della nostra Isola.

