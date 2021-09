Un primo piatto dal color amaranto

Spaghetti ubriachi alla siciliana

La cipolla rossa siciliana è la vera protagonista di questo piatto, insieme al leggendario Nero d’Avola

Un primo piatto superveloce e saporita da preparare con prodotti siciliani

Per un tocco di creatività in più, aggiungere dei filetti d’acciuga

Gli spaghetti ubriachi sono un primo piatto condito con una salsa alla cipolla e al vino rosso. Il risultato sarà un piatto di spaghetti dal fantastico color amaranto e da sfumature di sapore incredibili. Anche in questo caso si tratta di una cucina essenziale ma saporita. Una cucina, quindi, che si basa sui sapori tradizionali della Sicilia. Per preparare una spaghettata ubriaca alla siciliana, vanno usate le cipolle rosse della nostra regione. Il vino da utilizzare è senza dubbio il Nero d’Avola, forte, corposo e robusto. La crema che nascerà dall’unione tra la cipolla rossa e il Nero d’Avola sarà una vera prelibatezza. E’ un piatto molto semplice e rapido da preparare. Perfetto per una cena elegante last minute. Per i più golosi, il tocco da maestro è far fondere qualche filetto d’acciuga nella salsa preparata a base di cipolla e vino. Il tocco “marino” conferirà un particolare equilibrio al condimento, bilanciando con la salinità dell’acciuga le note dolci della cipolla rossa siciliana.

La curiosità. La cipolla rossa siciliana

La cipolla rossa siciliana è un bulbo che vive la sua migliore stagione da fine settembre ad aprile. E’ questo il momento per apprezzarne il gusto di questo bulbo particolare, che in alcuni casi può raggiungere anche il chilogrammo. La cipolla rossa siciliana è un ingrediente molto versatile in cucina, perfetto per preparare condimenti, ottimo per insalate o per essere farcito e passato al forno.

Gli ingredienti per gli spaghetti ubriachi alla cipolla e al Nero d’Avola

spaghetti: 200 gr

cipolla rossa: 1

olio d’oliva

filetti d’acciuga: 4 (facoltativi)

sale

pepe

Nero d’Avola: 100 + 30 ml

pecorino romano grattugiato: 4 cucchiai

rosmarino

La preparazione degli spaghetti ubriachi con cipolla rossa e Nero d’Avola

Prendete una padella e versate due giri d’olio d’oliva. Pulite la cipolla e tagliatela a fettine sottili. Mettete la cipolla nella padella, aggiungete un pezzetto di rosmarino e lasciate soffriggere tutto a fiamma bassa. Non appena la cipolla appassisce del tutto, se volete dare un tocco di sapore in più, aggiungete i filetti di acciuga e scioglieteli con il dorso di un cucchiaio. Aggiungete il vino rosso e lasciate evaporare l’alcol.

Salate e lasciate sobbollire per un paio di minuti. Trascorso questo tempo, versate tutto in un boccale e frullate fino ad ottenere una crema al sapor di cipolla e vino rosso. Versate la crema nella padella e tenetela da parte.

Cuocete gli spaghetti. Quando mancano 2 minuti alla fine della cottura , trasferite la pasta nella padella e mischiate con la crema di cipolla e vino rosso. Mantecate gli spaghetti con la crema alla cipolla e al Nero d’Avola, aggiungete dell’acqua di cottura della pasta per ultimare la cottura.

Alla fine, aggiungete ancora 30 ml di vino rosso per mescolare la pasta a fiamma vivace. Togliete gli spaghetti dal fuoco, aggiungete il pecorino romano grattugiato e una macinata di pepe nero e mescolate.