Il segreto: la salsa d'aglio dolce fatta con il latte

Gli spaghetti alle vongole sono un piatto tipico delle nostre estati. Ma con l’estro di chef Cannavacciuolo, anche questa ricetta avrà un suo “ritorno” cremoso e gaudente. Il segreto di Cannavacciuolo è nel modo con cui cuoce l’aglio, ingrediente essenziale di questa ricetta. E’ il latte il segreto dello chef più amato dagli italiani. Grazie al latte, potremo creare una salsa d’aglio dolce che renderà più leggiadra e saporita la pietanza-

Ecco gli ingredienti per gli spaghetti alle vongole di Cannavacciuolo

spaghetti, 280 gr

vongole veraci, 1 kg

aglio, 200 gr

latte

olio evo

sale

prezzemolo fresco

Spaghetti alle vongole di Cannavacciuolo, ecco come farli

Iniziare a sbucciare l’aglio e privarlo dell’anima. Porlo in una ciotola ricoprendolo con il latte e avvolgere con una pellicola trasparente lasciando riposare in frigo per tutta la notte. Versare aglio e latte in un pentolino portando a bollore per qualche minuto. Scolare l’aglio e sciacquarlo sotto acqua corrente. Trasferire l’aglio in una pentola e ricoprire di nuovo con del latte.

Ripetere la medesima operazione per altre due volte. A questo punto portiamo l’acqua a bollore in una pentola dove dovrà essere calata la pasta. Preparare anche le vongole: scaldare un filo di olio in una pentola, aggiungere le vongole e versare un mestolo di acqua bollente. Prelevare le vongole che mano a mano si apriranno e abbiate cura di conservare il liquido di cottura per degli spaghetti alle vongole perfetti.