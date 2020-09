Da Nord a Sud esistono ricette diverse ma tutte saporite

Lo spezzatino è un piatto che unisce l’Italia da Nord a Sud. E’ il senso della famiglia e dello stare a casa. Con l’arrivo dell’autunno, lo spezzatino di carne diventa il protagonista indiscusso per i pranzi della domenica. La preparazione della ricetta è un po’ laborioso, perchè richiede una cottura lenta e delicata.

Esiste una ricetta basic dello spezzatino, ma in ogni regione italiana la pietanza prevede qualche ingrediente caratteristico.

Per una perfetta esecuzione dello spezzatino, il primo segreto è la scelta della carne. Il secondo segreto è avere disposizione almeno due ore per una cottura lenta e delicata.

Per la scelta della carne è preferibile utilizzare un taglio ricco di tessuto connettivo. Questa caratteristica farà sì che durante la cottura la carne diventi gelatinosa, molto morbida, dando anche più corpo al sugo.

Gli ingredienti principali per uno spezzatino sono la polpa di vitello (per spezzatino) tagliata a bocconcini, sedano, carote, alloro, cipolle, aglio, vino bianco secco, brodo vegetale, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Per la ricetta dello spezzatino di vitello, fate marinare per una notte i bocconcini di carne raccolti in una ciotola, con una costa di sedano, mezza carota, una fetta di cipolla (tutto a dadini), alloro, 2 spicchi d’aglio, 2 bicchieri di vino bianco, quindi separate la carne dal vino e dalle verdure.

Soffriggete queste ultime in una casseruola con il resto delle cipolle tritate e un filo d’olio; a parte, rosolate molto bene i bocconcini di carne con poco olio, poi trasferiteli nella casseruola del soffritto con il loro fondo di cottura; mescolate, aggiungete 2 bicchieri di vino (non quello della marinata), tanto brodo per coprire la carne a filo, salate, pepate e fate stufare lentamente, coperto, per circa 2 ore, quindi togliete la carne e frullate tutto il sugo. Servite lo spezzatino con il sugo ben caldo, accompagnandolo eventualmente con del purè.