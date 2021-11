La chef siciliana premiata anche per la tutela del territorio

Stella Michelin Verde al Signum di Salina

Il ristorante di Martina Caruso premiato con il sigillo green

La ricetta della Carbonara di Mare di Martina Caruso

C’è una stella verde in Sicilia, ed è la stella di Martina Caruso. Giovane e battagliera chef del Signum di Salina (alle isole Eolie), Martina, grazie al suo animo battagliero da vera siciliana, ha saputo mettersi in gioco. Cresciuta tra i profumi della tradizione della cucina del padre Michele Caruso, allora chef autodidatta del Signum, a soli 14 anni comprende che il futuro sarà lì fra quei fornelli.

Martina è la più giovane chef a ricevere l’ambita Stella Michelin in Italia. Era il 2016. Oggi la stella del Signum è diventata verde. Ecco perchè: la Guida Michelin premia con il riconoscimento green non solo la qualità dei piatti ma anche la promozione del territorio e dei prodotti stagionali, la riduzione degli sprechi alimentari e della plastica e l’utilizzo di energia pulita. Un successo che sa di futuro. Per comprendere quale sia lo stile di Martina Caruso, ecco una delle sue ricette più famose, la Carbonara di mare.

Gli ingredienti della carbonara di mare

340 g di mezzi rigatoni

1 lt di brodo di pesce

100 g di Parmigiano Reggiano

50 g di Pecorino Romano

4 tuorli d’uovo

2 g di pepe nero

200 g di merluzzo

100 g di gamberi di nassa 500 g di polpo

Come preparare la carbonara di mare

Pulire il pesce e i gamberi. Con le lische e le teste di gambero, fare un fumetto di pesce e crostacei. In una pentola d’acqua cuocere il polpo. In una ciotola mettere i tuorli con il formaggio e il pepe nero, lavorare bene con una frusta. In una casseruola alta con olio, fare un leggero soffritto al merluzzo e sfumare con vino bianco e aggiungere il fumetto di pesce per poi andare a cuocere la pasta. In una padella con olio, piastrare bene i pezzetti di polpo per poi usarli come guanciale. Cucinata la pasta nel brodo di pesce, condirla con il composto dell’uovo e del formaggio, mantecare bene fuori dal fuoco e aggiungere i pezzetti di polpo. Adagiare la pasta nel piatto e aggiungere il merluzzo e i gamberi piastrati.