Tabbouleh, una fresca insalata di bulgur con un tocco di menta e tante verdure colorate

Maria Paola Scaletta di

01/09/2021

Tabbouleh, l’insalata di grano che arriva dalla Libia Il tabbouleh è un primo piatto fresco ed estivo Protagonista del piatto è il bulgur, chicchi di grano spezzati ed essiccati Un tocco di menta fresca rende il piatto perfetto ll tabbouleh (o tabulè) è un d piatto di origine mediorientale. Il suo paese d’origine sembra essere la Libia. Per la sua estrema bontà, e per la facilità con cui si prepara, si è diffuso un po’ in tutto il bacino del Mediterraneo. Il tabbouleh è un primo piatto fresco ed estivo, da consumare anche da freddo. La ricetta del tabulè è molto semplice.L’unica preparazione a cui stare attenti è la preparazione del bulgur, che deve essere reidratato. Una volta completato questo passaggio, il bulgur va condito con verdure ed aromi. Il profumo è inebriante, anche grazie alla presenza della menta, che lo rende molto aromatico interessante. Gli ingredienti per il tabbouleh Pomodorini 350 gr Bulgur 300 gr Prezzemolo 1 mazzo grande circa 200 gr Cetrioli 200 gr Scalogno 100 gr Menta fresca 20 gr Limone 1 Sale q.b. Olio evo 150 ml Come preparare il tabbouleh Lessate il bulgur dopo averlo sciacquato. Per una cottura ideale, mettetelo in una pentola con il doppio del peso d’acqua (salata) e lasciatelo cuocere fino ad assorbimento. Lasciate raffreddare. Lavate i pomodori e tagliateli a pezzetti. Per eliminare l’eccesso di acqua di vegetazione, salateli e metteteli in un colino per 30 minuti circa. Fate la stessa cosa con i cetrioli. Trascorso questo tempo, mettete pomodori e cetrioli in una ciotola. Aggiungete il cipollotto affettato e il trito di prezzemolo e menta. Condite con qualche cucchiaio di olio d’oliva e aggiustate di sale e pepe. Aggiungete anche il bulgur e mescolate. In ultimo, aggiungete anche il succo di limone. Assaggiate e regolate a piacere. Lasciate riposare il tabulè per 30 minuti circa prima di servire. Il protagonista del tabbouleh: il bulgur Molti lo confondono con il cous cous, ma il bulgur è altra cosa. Si presenta come un insieme di chicchi di grano duro spezzettati dalla forma irregolare, più grandi di quelli del cous cous. I chicchi germogliati vengono fatti cuocere al vapore, poi essicati e ridotti in pezzettini. Il processo di cottura cui è sottoposto, rende il bulgur molto più digeribile rispetto ad altri cereali. E’ ricco di fibre, vitamine (soprattutto del gruppo B) e sali minerali, come ferro, magnesio e potassio. E’ una fonte di carboidrati complessi e apporta circa 340 calorie ogni 100 g. Povero di grassi, è perfetto per chiunque debba seguire una dieta dimagrante, a patto che non si esageri con i condimenti.

