Da preparare con gli spaghetti spezzati o le mezze mafalde

Tenerumi, il classico dell’estate palermitana

Ingrediente principale sono le foglie verdi e larghe della zucchina siciliana

Va usata anche per la pasta coi fagioli estivi

Il condimento perfetto è un sughetto di pomodoro a picchi pacchi e tocchetti di caciocavallo

La Pasta con i Tenerumi è una tipica minestra estiva siciliana. L’ingrediente principali di questa pietanza sono le foglie , che si ottengono dalla classica zucchina lunga siciliana. Sono foglie larghe a forma di ventaglio, dal colore verde scuro e dalla consistenza vellutata. I tenerumi vengono usati anche nella preparazione della Pasta e Fagioli estiva. Per il perfetto equilibrio di questa ricetta, la zucchina e le sue foglie vengono cucinate insieme ed insaporite, in un secondo momento, con del sugo di pomodoro fresco (il pomodoro a Picchi Pacchi).E’ un piatto che deriva dalla tradizione contadina dove non si spreca niente.

Altrettanto importante è la scelta del formato di pasta. La ricetta originale prevede che questa minestra venga rigorosamente preparata con Spaghetti spezzati e insaporita con Caciocavallo a tocchetti. Esistono delle varianti che prevedono l’uso di altri formati di pasta (come le Mezze Mafalde) e ad altri tipi di formaggio (pecorino e Ricotta Salata). Per i più esigenti, la variante per antonomasia è quella che prevede di abbinare le foglie verdi della zucchina con le cozze.

Gli ingredienti per la pasta coi tenerumi

2 mazzetti tenerumi

mezza zucchina di tenerumi

500 gr pomodoro piccadilly

olio d’oliva

1 spicchio aglio

peperoncino facoltativo

sale

1 ciuffetto basilico

150 gr spaghetti spezzati o mezze mafalde

caciocavallo a tocchetti

formaggio grattugiato

La ricetta per preparare la pasta coi tenerumi

Lavate i pomodori e sbollentateli in acqua bollente per un paio di minuti. Scolate i pomodori, raffreddateli in acqua fredda e spellateli. Tagliate i pomodori a pezzetti e teneteli da parte.

In una casseruola versate un giro generoso di olio d’oliva ed aggiungete uno spicchio d’aglio (intero o a pezzetti). Aggiungere del peperoncino (facoltativo). Non appena l’aglio comincia a soffriggere, aggiungete il pomodoro. Salate, insaporite con foglie di basilico e lasciate cuocere per 5-10 minuti circa, fino a quando il sugo di pomodoro non si sarà ristretto.

Intanto, pulite i tenerumi prendendo solo le foglie. Lavatele, scolatele e tagliatele a striscioline. Pelate la zucchina e tagliatela a pezzetti. Riempite una pentola d’acqua a metà e mettetela sul fuoco. Quando l’acqua bolle cuocete sia la zucchina che i tenerumi. In un paio di minuti tenerumi e zucchina saranno cotti. Eliminate l’acqua in eccesso (tenetela da parte nel caso in cui vi dovesse servire). Con il mixer ad immersione frullate una parte dei tenerumi. Aggiungete la pasta, salate e lasciate riprendere il bollore. Versate il sugo di pomodoro (pomodoro a Picchi Pacchi) nella pentola e mescolate. Regolate di sale e lasciate cuocere la pasta. A cottura ultimata, aggiungete del trito di basilico fresco. Servite la Pasta con i tenerumi con del caciocavallo stagionato a tocchetti, del formaggio grattugiato e una macinata di pepe nero.