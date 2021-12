Vellutata di spinaci, una ricetta detox

The day after. Cosa mangiare dopo il pranzo di Natale? Affidatevi a una vellutata di spinaci. Ancora una volta i buoni propositi sono stati messi da parte. Il pranzo di Natale è stato ricco, pesante e interminabile. La sindrome del giorno dopo la conosciamo bene. Siamo appesantiti e afflitti dal senso di colpa. Per riprendere una corretta alimentazione, il giorno successivo a pranzi e cenoni è necessario seguire una dieta a base di cibi che facilitano il lavoro di fegato, reni e intestino. Sono i tre organi fondamentali che dovranno aiutarci ad eliminare scorie e tossine.

Il consiglio del nutrizionista è semplice. E’ importante arricchire il nostro organismo con alimenti ricchi di vitamina C, come kiwi, arance, limoni, radicchio, rucola, lattuga e in generale verdure a foglia verde. Questi alimenti freschi, grazie alle loro proprietà antiossidanti contrastano i radicali liberi e i processi di ossidazione, favoriti dagli eccessi alimentari.

Il nostro suggerimento è la vellutata di spinaci. Certo, nella sua preparazione ci sono grassi come la panna. Ma con le dovute cautele anche questa gustosa ricetta è un toccasana per riprendersi dallo choc del cenone o del pranzo di Natale.

Gli ingredienti per la vellutata di spinaci

500 gr di spinaci, già puliti e lavati

1 cipolla

2 grosse patate a pasta gialla

40 gr di burro

1 cucchiaio di farina ( 0 un litro di brodo di verdure)

100 ml di panna

crostini per servire

sale e pepe

Come preparare la vellutata di spinaci

Tagliate grossolanamente al coltello le foglie di spinaci. Pelate e tagliate a cubetti le patate e affettate finemente la cipolla. Fate fondere il burro in un tegame e fateci soffriggere la cipolla. Una volta che la cipolla si sarà imbiondita, aggiungete gli spinaci e fateli soffriggere dolcemente. Aggiungete le patate, salate e pepate. Spolverate con la farina e rimestate per un paio di minuti. Aggiungete poi il brodo bollente e cuocete per almeno 40 – 45 minuti. Frullate il tutto con un frullatore a immersione aggiungendo la panna a filo per rendere la crema più vellutata. Servite la crema di spinaci accompagnandola con dei crostini tostati.