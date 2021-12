Una ricetta della tradizione per le feste

Le frittelle di baccalà sono uno dei piatti simbolo del Cenone della vigilia di Natale. E’ una ricetta semplice e creativa da realizzare con il meno nobile dei pesci: il baccalà. Croccanti e dorate, le frittelle di baccalà possono essere servite come antipasto o seconda portata.

Perché si mangia pesce a Natale? Non si tratta di un precetto religioso ma di una tradizione popolare che si è radicata nel tempo. Così, anche le frittelle di baccalà sono diventate una portata tipica per il Cenone della vigilia di Natale.

Le frittelle di baccalà, una ricetta diffusa in tutta Italia

Le frittelle di baccalà sono una ricetta diffusa in tutta Italia. Senza fare torto a nessuno, la più antica apparizione di questa pietanza sembra sia avvenuta a Roma. Entrata a pieno titolo nelle cucine italiane, la ricetta ha per protagonista il baccalà, un pesce dalla alta capacità nutritiva e dal costo contenuto. Il baccalà si è meritato l’omaggio di un libro. Lo ha scritto nel 2007, un napoletano, Antonio Parlato, avvocato e politico italiano. Nelle pagine di “Sua Maestà il Baccalà” è inclusa una filastrocca che recita così. “Nei mari del Nord, tra un tuffo e uno spruzzo viveva beato il Pesce Merluzzo. Ma un giorno i Vichinghi dagli elmi a stambecco lo videro, e allora lo fecero secco. Strappato, a milioni dal placido Abisso e all’aria asciugato: è lo stoccafisso. I Baschi, che stavano un poco più in basso vedendo i merluzzi restaron di sasso: e i pesci, pescati con furia bestiale ficcati in barile restaron di sale. Nel mondo dilaga la gran novità: che grande sapore! Cos’è? Il baccalà!”

La ricetta per le frittelle di baccalà:

300 gr di baccalà (ammollato e pulito)

200 gr di farina 00

200 gr di acqua

8 gr di lievito di birra (fresco)

q.b. di sale

q.b. di olio di semi

Come preparare le frittelle di baccalà

Prima di tutto il baccalà deve essere dissalato e tenuto in ammollo per almeno venti minuti. Poi, potete lessarlo. Scolatelo e fatelo raffreddare. Tagliate il baccalà a pezzi piuttosto piccoli. A questo punto dovete preparate una pastella: sciogliete il lievito di birra nell’acqua tiepida, aggiungete la farina ed un pizzico di sale e lavorate bene con una frusta a mano per ottenere una pastella densa ed omogenea. Aggiungete anche il baccalà spezzettato ed amalgamate tutto. Coprite con la pellicola trasparente e lasciate riposare la pastella per la lievitazione per 3-4 ore. Trascorso il tempo di lievitazione, potete friggere le frittelle, immergendo la pastella a cucchiaiate. Le frittelle sono pronte quando sono completamente dorate. Fatele riposare su carta da cucina per eliminare l’olio in eccesso.