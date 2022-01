Una ricetta invernale semplice e saporita

Il timballo di verdure è un piatto unico, perfetto per la stagione invernale. Nonostante sia molto ricco come sapori, il timballo è un toccasana per la salute, grazie all’utilizzo di verdure fresche, sempre utili per depurare il nostro organismo.

Gli ingredienti del timballo di verdure

400 g farina di semola

9 uova

1 tuorlo d’uovo

150 g burro

1 cucchiaio di zucchero semolato

300 g piselli sgranati

2 mazzetti asparagi selvatici

3 carciofi

50 g salsiccia secca

50 g pecorino siciliano (o caciocavallo) grattugiato

100 g primo sale

500 g funghi freschi

burro per lo stampo

olio extravergine di oliva

sale marino di Trapani

pepe nero macinato al momento

Ecco la ricetta per preparare il timballo di verdure invernali

La pasta. Per preparare il saporitissimo timballo di verdure invernali, occorre innanzitutto preparare la pasta. Setacciare quindi la farina formando la fontana sulla spianatoia. Rompere al centro un uovo, aggiungere un tuorlo, il burro ammorbidito e spezzettato, un pizzico di sale e due-tre cucchiai di acqua. Impastare con cura tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto sodo, incorporando dell’altra acqua se necessario. Quando la pasta avrà raggiunto la consistenza desiderata, avvolgerla in una pellicola trasparente e porla in frigorifero per circa un’ora. Le verdure. La preparazione del timballo di verdure invernali prosegue con la lavorazione delle verdure. Pulire gli asparagi, tagliarli in piccoli pezzetti e sbollentarli in acqua moderatamente salata. Pulire quindi i funghi e affettarli, privare i carciofi delle punte spinose, batterli sul piano di lavoro in maniera tale da aprirli e privarli della barba interna. Strofinarli con mezzo limone e tagliarli a spicchi. Successivamente versare una discreta quantità di olio extravergine di oliva in una padella capiente e soffriggervi i funghi e i carciofi. Salarli, terminare la cottura e metterli da parte. Lessare i piselli, scolarli e trasferirli in una insalatiera capiente dove uniremo gli asparagi, le verdure saltate, la salsiccia spezzettata e il formaggio primo sale tagliato a dadini. Versarvi le uova battute con il formaggio pecorino grattugiato, un pizzico di sale e una generosa spolverata di pepe nero rigorosamente macinato al momento. Mescolare il composto amalgamandolo con cura. La farcitura e la cottura. La preparazione del timballo di verdure invernali si conclude con la farcitura della pasta. Prenderla dal frigorifero e tagliarla in due porzioni, di cui una più grossa dell’altra. Stenderla e quindi foderare, con un quella più larga, il fondo e i bordi di una teglia imburrata. Riempire successivamente la teglia con il composto di uova e verdure e coprire la parte superiore con la seconda sfoglia. Sigillare per bene i bordi e cuocere in forno a 190° per 45 minuti.