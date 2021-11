Il comfort food per le giornate fredde

Zuppa di funghi, il comfort food

Un piatto della tradizione contadina

Semplice da realizzare ma buono e caldo come una coccola

La ricetta di Luca Pappagallo

La zuppa di funghi è come un caldo abbraccio. Pietanza dalla tessitura morbida e delicata è decisamente una coccola per il cuore e il palato. Parola di chef Luca Pappagallo. E’ il piatto perfetto per un freddo giorno di pioggia. Nella sua eleganza, questa zuppa resta un piatto povero, dal sapore rustico e autentico, semplice da preparare, il comfort food a tutti gli effetti.

Gli ingredienti della zuppa di funghi

porcini 500 grammi

Pleurotus 300 grammi

pioppini 250 grammi

Patate 300 grammi

Aglio 2 spicchi

Rosmarino 2 rametti

Brodo vegetale, quanto basta

Peperoncini piccanti, 1 pezzo

Sale, quanto basta

Olio EVO, quanto basta

Come preparare la zuppa di funghi di chef Pappagallo

Per preparare la zuppa di funghi, come prima cosa rimuovete la terra dai funghi con un coltellino e con un panno umido, eliminate se necessario la parte più coriacea del gambo. Affettate finemente l’aglio e tritate gli aghi di rosmarino. In una pentola capiente fate scaldare un po’ di olio e unite l’aglio e il rosmarino preparati. Aggiungete a vostro gusto il peperoncino piccante a fette. Lasciate insaporire e unite la patata tagliata a cubetti piccoli, aggiungete i gambi dei porcini tagliati a fettine e i pleurotus tagliati finemente. Intanto tostate le fette di pane in forno statico a 200 °C per circa 10 minuti. In ultimo unite le cappelle dei porcini a fette spesse pochi mm e aggiungete ancora brodo in base ai vostri gusti, se preferite una zuppa più o meno liquida. Lasciate sul fuoco basso per ancora 10 minuti, aggiustate di sale se necessario e lasciate riposare a fuoco spento per 5 minuti. Strusciate l’aglio crudo sulle fette di pane tostate e servite la zuppa con le fette di pane preparate.