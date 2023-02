Chiamatelo tortino al cioccolato o soufflé, ma questo è di quei pochi dolcetti buoni per cambiare una giornata storta. La dolcezza del tortino è nascosta da un cuore cremoso. In fondo è una metafora della vita: basta cercare per trovare qualcosa di buono. Anche i grandi chef si cimentano con questa preparazi è un po’ una perfetta sintesi della vita: basta scavare un po’ in profondità per trovare il buono.

Non sorprende perciò che questo dolce sia presente nei menù di qualsiasi ristorante. Ma si può fare anche a casa con pochissimi ingredienti.

Gli ingredienti per il tortino al cioccolato

320 g cioccolato fondente

300 g zucchero

500 g uova

300 g burro

130 g farina

Come preparare il tortino al cioccolato

La prima cosa da fare è sciogliere lentamente il pezzo di cioccolato. Per far sì che il sapore del soufflé sia perfetto, è meglio scegliere un cioccolato di alta qualità. Altrimenti potete usare anche dei pezzi misti.

Una volta sciolto, abbassare la fiamma e aggiungere il burro a pezzi, mischiando con un mestolo di legno. Una volta pronto spegnere il fuoco e in una ciotola a parte montare le uova con la farina. Incorporare il composto di cioccolato e burro e, alla fine, la farina setacciata.

A questo punto, l’impasto ottenuto ha bisogno di riposare per almeno 5 ore in frigo. Il freddo serve a rendere il tutto più denso e lavorabile. Evitate di metterlo in in freezer. Seguite, perciò, le regole dello chef Antonino Cannavacciuolo.

Dopo aver fatto riposare l’impasto per il tempo necessario, dovete imburrare e infarinare gli stampini, versare il contenuto al loro interno e infornare in forno già caldo a 190° per 7 minuti. E’ possibile anche congelare l’impasto in tempi diversi. In questo caso, dopo aver seguito le indicazioni per riempire gli stampini, potete anche congelarli e usarli all’occorrenza. In questo, per prepararli, basterà tenerli a temperatura ambiente per un’ora prima di cuocerli.

Il tortino al cioccolato va servito ben caldo con una spolverata di zucchero a velo. Esiste anche la possibilità di varianti alla ricetta originale. Si possono farcire con un’anima di cioccolato bianco, o con della granella di pistacchio. Il procedimento è molto semplice: bisognerà creare tanti piccoli cuori di cioccolato diverso e congelarli in freezer in uno stampino molto adatto (vanno bene anche quelli per il ghiaccio). Al momento di versare il composto nello stampino, togliere quelli dal freezer e mettere il dadino di cioccolato al centro.