Da insaporire con menta fresca e pecorino

Trippa alla romana, il pranzo dei poveri è diventato un classico famoso in tutto il mondo

La trippa alla romana è il pranzo del sabato nelle borgate popolari della Capitale

Menta fresca e pecorino romano sono gli ingredienti fondamentali

Questa è la ricetta ideata da Sora Lella, ambasciatrice della cucina romana nel mondo

Trippa alla romana. Tutti ricordano Sora Lella per le sue apparizioni in romanesco nei film di Carlo Verdone. Lella è stata una grande attrice caratterista, uno dei simboli di Roma. Sorella dell’attore Aldo Fabrizi, sora Lella è stata in realtà l’ambasciatrice della cucina popolare nel mondo.

La trippa alla romana era uno dei suoi cavalli di battaglia. E’ un piatto molto antico della tradizionale cucina povera del centro Italia, soprattutto della città di Roma. La leggenda vuole che la trippa venisse consumata già al tempo dei Greci, cotta alla brace. Come tutte le ricette della cucina povera, oggi la trippa alla romana è diventata un piatto nobile e ricercato. L’ingrediente principale della ricetta è la trippa, la parte meno pregiata del bovino, una frattaglia.

La ricetta della trippa alla romana prevede una cottura lenta a mo’ di stufato con due piccoli ingredienti segreti in grado di fare esplodere un gusto unico, la mentuccia fresca e il pecorino romano.

Ecco gli ingredienti per la ricetta della trippa alla romana.

1 kg Trippa 500 g Pelati 70 ml Olio extravergine d’oliva 1 spicchio Aglio 1 Cipolle dorate 1 Carote 1 costa Sedano 150 g Pecorino romano mezzo bicchieri Vino bianco secco 4 / 5 foglie Menta romana 3 Chiodi di garofano (facoltativo) 3 pizzichi Sale q.b. Peperoncino 1 bicchiere Acqua

La preparazione della ricetta va fatta in questo modo. Prima di passare alla cottura vera e propria, la trippa va sciacquata e tagliata a listarelle. Va fatta bollire per quindici minuti per eliminare i grassi in eccesso. A questo punto versate olio, aglio e cipolla in un tegame insieme alla carota tagliata a rondelle e il sedano fatto a pezzetti. Fate soffriggere. Versate la trippa nel tegame e insaporite con sale, peperoncino, chiodi di garofano, la menta e i 100 g di pecorino romano. Mescolate per bene e lasciate cuocere a fiamma bassa per venti minuti.