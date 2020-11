Sconfitto alle elezioni si consolerà con questa ricetta?

Donald Trump sta per lasciare la Casa Bianca. Famoso per la sua dieta a base di prodotti del fast food, il tycoon americano è un appassionato del polpettone. Una tradizione di famiglia a quanto pare. Niente a che vedere con la ricetta italiana. Negli States, lo chiamano meat loaf.

Esibendosi ai fornelli in una trasmissione tv di qualche anno fa, Trump spiegò il suo amore per quella ricetta: “ho cominciato a cucinare molto tardi nella vita: quando ero ragazzo i fornelli erano cosa da donne. Ho un’esperienza limitata e il polpettone è una cosa che mi fa tornare bambino. E’ unpiatto che tollera discreti margine di errore: puoi sbagliare, correggere e recuperare”.

Quel polpettone è una vera bomba calorica. Nella ricetta del meat loaf è previsto l’uso di tre tipi di carne, il manzo che serve per il gusto, il maiale per i grassi e il vitello per la tenerezza. Alla carne vengono aggiunti sedano, carota, cipolla e prezzemolo, più la senape di Digione e la salsa Worcestershire. La superficie viene poi glassata con salsa ketchup.

Ed ecco gli ingredienti del meat loaf: ½ fetta di pane bianco tagliato in pezzi , ½ cipolla tritata, 1 spicchio d’aglio tritati, 1 gambo di sedano, 1 carota piccola, 35 gr di prezzemolo tritato, 170 gr di carne di manzo tritata, 170 gr di carne di maiale macinata,170 gr di carne di vitello macinata, 1 uovo, 120 gr di ketchup, 1 cucchiaino di Senape di Digione, 1 cucchiaino di salsa Worcestershire, 1 cucchiaino di sale grosso, 1 cucchiaino di pepe macinato fresco, 1 cucchiaino di zucchero di canna.

La preparazione è abbastanza semplice. Mettete il pane nel mixer e tritatelo finemente. Trasferitelo in una ciotola media. Mischiate cipolla, aglio, sedano, carota e prezzemolo in un mixer e tritate il tutto fino ad ottenere un composto fine. In una ciotola unite gli odori tritati, le briciole di pane, la carne macinata, l’uovo, 40 gr di ketchup, la senape, la salsa Worcestershire, il sale e il pepe. Mischiate con le mani per amalgamare bene il tutto. Trasferite il composto in uno stampo o su di una placca ricoperta di carta forno e dategli la classica forma del polpettone. Mischiate il rimanente ketchup con lo zucchero in una ciotola e mescolate. Spennellate bene la superficie del polpettone con un bello strato di glassa al ketchup. Fate cuocere per 1h e mezza in forno preriscaldato a 180 °C. Lasciate raffreddare e poi servite.