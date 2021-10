I tutorial brutti di Alice Pizzakaiju

Le uova in mutande, la cucina politicamente scorretta

Le uova in mutande? Albume montato a neve e cotto al forno e un tuorlo morbido e filante

La ricetta della food blogger eretica Alice Pizzakaiju

Le uova in mutande? Non avrete mai sentito parlare di questa ricetta. Il trucco, in fondo, è semplice. Si separano tuorlo e albume dell’uovo. Si monta l’albume e si fa diventare compatto e croccante in forno. Saranno quelle le mutande dove cucinare, per qualche minuto soltanto, il tuorlo dell’uovo. Il tutto da presentare su una croccante fetta di pane tostato, che fa molto american breakfast. Semplice no?

Questa ricetta arriva fresca fresca dal web, dal sito di Alice Pizzakaiju. Se non avete mai sentito parlare di questa food blogger allora non avete ancora scoperto la versione politicamente scorretta del food in cucina. Le ricette di Alice non sono vere e proprie ricette ma “tutorialbrutti”. Con senso dell’ironia fuori dal comune, la versione di Alice è un racconto che corre in parallelo tra storia del cinema e gastronomia. Ogni cult movie viene abbinato da una ricetta da preparare a casa.

Le uova in mutande non sfuggono a questa regola. Alice ne racconta la preparazione soltanto dopo aver declamato il suo parere su Novecento, il capolavoro di Bernardo Bertolucci, affresco storico e poetico dell’Italia di un secolo fa. Ma nel presentare la ricetta su youtube la blogger cambia marcia e paragona la versatilità delle uova alla leggendario storia del gambero raccontata da quell’altro cult movie che è Forrest Gump.

Gli ingredienti per le uova in mutande

4 uova;

sale, pepe o peperoncino;

10 grammi d’olio per ungere la carta da forno;

4 fette di panbauletto

Come preparare le uova in mutande di Alice Pizzakaiju

Accendete il forno a 190 gradi. Dividete i bianchi dai rossi. Conservate i tuorli nei gusci. Mettete i bianchi d’uovo nella ciotola e con due fruste montateli a neve fermissima. Prendete una teglia, foderatela con carta da forno, versare 10 grammi d’olio da distribuire bene ovunque. Con un cucchiaio prendete gli albumi e formate nella teglia quattro palle, da mettere ben distanziate tra loro. Con le dita formate una conca in ogni pallina di albume: lì dentro andrà messo il tuorlo. Infornare gli albumi per 7 minuti. Devono essere abbronzati in alto. A quel punto tirate fuori la teglia e versate nelle conchette i tuorli. Tostate anche il pane. Mettete di nuovo in forno per cuocere un po’ anche i tuorli. Per circa 4 minuti se li volete colanti, 6 minuti se li desiderate più cotti. Il pane tostato va usato come base per il tuorlo in mutande. Condite con sale, pepe o peperoncino.