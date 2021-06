Una ricetta dal film con Tom Hanks

Forrest Gump e la zuppa di gamberi

La zuppa di gamberi è un piatto semplice ma raffinato

La ricetta tratta dal film interpretato da Tom Hanks

Forrest Gump è uno dei blockbuster più famosi di sempre. Impossibile non amare Forrest, il personaggio interpretato da Tom Hanks. Quel film è uno spaccato della storia americana degli ultimi cinquanta anni. Raccontando la sua vita alla fermata dei Greyhound, Gump a un certo punto parla della sua amicizia sotto le armi con il soldato Bubba e della sua passione per i gamberi.

In caserma, prima di partire per la guerra del Vietnam, Bubba spiega a Forrest che il futuro è nel gambero: il gambero è un frutto del mare, te lo puoi fare sia arrosto, bollito, grigliato, al forno, saltato, c’è lo spiedino di gamberi, gamberi con cipolle …zuppa di gamberi, gamberi fritti in padella, con la pastella, a bagnomaria, gamberi con le patate, gamberi al limone, gamberi strapazzati, gamberi al pepe …minestra di gamberi, stufato di gamberi, gamberi all’insalata, gamberi e patatine, polpette di gamberi, tramezzini coi gamberi… e questo è tutto mi pare.”

Vediamo, quindi, di riproporre la zuppa di gamberi citata nel film. La ricetta della zuppa di gamberi è perfetta come secondo di pesce da fare in poco tempo.

Gli ingredienti per la zuppa di Forrest Gump

250 g di gamberi o gamberetti

2 patate

1 cucchiaio di pomodorini in barattolo

olio evo

finocchietto selvatico o barbetta di frate

1/2 cipolla

Procedimento:

Ecco come preparare la zuppa di Forrest Gump

Pulite quindi i gamberi eliminando il carapace, io ho lasciato la codina e l’intestino con l’aiuto di uno stecchino. Lavateli e poi sistemateli in una ciotola. Lavate e sbucciate quindi le patate, tagliatele a tocchetti e mettetele in un tegamino con l’acqua, la cipolla, l’olio e i pomodorini.

Aggiungete poi le spezie e lasciate cuocere le patate fino ad ammorbidirle quasi, circa 15 minuti. Unite quindi i gamberi e continuate la cottura per altri 5-6 minuti. Non fate asciugare l’acqua. Servite poi con crostini di pane abbrustolito.