Una pasta coi ceci col sapore del mare e in versione gourmet

Ziti con crema di ceci e luvaro, un piatto della tradizione diventa una pietanza stellata

In Sicilia li chiamiamo ziti, per tutta Italia sono i “sedanini”. A cucinare questo piatto arriva la guest star della puntata, il comico Claudio Batta.

Trazzera, il cooking show in onda dal lunedì al venerdì alle 12,30 e in replica alle 19,00. In contemporanea su VideoRegione e Blogsicilia.it. Il programma è registrato nella sede del Birrificio Bruno Ribadi

Il programma è condotto da Sonia Hamza mentre la parte culinaria è affidata allo chef Gianvito Gaglio

Gli Ziti sono un formato di pasta tipico della cucina siciliana. Nelle altre regioni italiane li chiamano sedanini. Nella puntata di Trazzera di oggi, lo chef Gianvito Gaglio propone una ricetta con una crema di ceci e il luvaro, un pesce tipico del Mediterraneo. Il piatto verrà completato con degli asparagi conditi a crudo, che doneranno un tocco d’amaro.

La puntata di Trazzera

Dopo aver cucinato la Norma dello chef Gaglio, il comico Batta oggi è alle prese con un altro primo piatto. La difficoltà che incontra è nel taglio del pesce. “Come si sfiletta il pesce? Ma veramente mi volete far sminchiare questo pesce? Sto combinando danni”, è la domanda del comico. Alla fine arriva il voto dello chef Gianvito Gaglio: “sei stato veramente bravo..” Risposta ironica di Batta: “me lo dici perchè ho il coltello dalla parte del manico?”

Ecco gli ingredienti per gli ziti alla crema di ceci,luvaro e asparagi

400 grammi di ziti

duecento grammi di ceci

quattro pesci luvaro da 120 gr cadauno

un mazzo di asparagi selvatici

dei rametti di timo

olio evo, sale e pepe quanto basta

Ecco come eseguire la ricetta degli ziti alla crema di ceci e luvaro

Portate a bollore una pentola per cuocere la pasta. Nel frattempo iniziate a sfilettare il pesce dopo averlo eviscerato e squamato. I filetti di luvaro vanno tagliati a losanga per essere scottati in padella, con olio e pepe. Poggiate i filetti dal lato della pelle. Adesso prepariamo la crema di ceci. Prima di tutto i ceci vanno fatti ammollare in acqua. Dopo averli fatti bollire, frullateli con qualche aroma. Pulite gli asparagi e conditeli con olio evo, sale e pepe. Quando la crema di ceci è pronta, mettetela nella padella dove avete scottato il pesce. Aggiungete un mestolo d’acqua di cottura della pasta. Scolate la pasta direttamente nella padella per completare la cottura. Aggiungere un giro d’olio. Disponete gli ziti mantecati con la crema di ceci nel piatto. Aggiungete le losange di pesce luvaro scottato e gli asparagi conditi. Potete decorare con un po’ di timo.

(Ziti con crema di ciciri, luvaro e asparagi)