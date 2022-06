L’azienda assume HR, consulenti, commerciali, tecnici e amministrativi

Nuove opportunità di lavoro in Gi Group, la società di Gi Group Holding, multinazionale italiana specializzata nelle risorse umane.

La nota agenzia per il lavoro a capitale italiano è alla ricerca di 50 figure (Responsabili Ricerca & Selezione, Technical Consultant, Sales Account e Responsabili Amministrativi) in Campania, Calabria, Lazio, Sicilia e Sardegna.

In questa area l’azienda è presente con 26 filiali e sta registrando un incremento della domanda di personale da parte delle aziende del 50% rispetto allo scorso anno.

I requisiti per lavorare in Gi Group

Per candidarsi alle selezioni bisognerà essere creativi e flessibili, possedere un approccio consulenziale e orientato agli obiettivi, avere buone capacità organizzative e di team building e una possibile laurea in economia o materie umanistiche.

Un mercato del lavoro sempre più “candidate driven”

All’interno di un mercato del lavoro sempre più competitivo, le aziende scelgono di affidarsi ad agenzie specializzate come Gi Group per reclutare i talenti migliori.

Il mercato del lavoro ha infatti subito profonde trasformazioni, passando da un mercato “client driven”, incentrato sul potere e sul ruolo delle aziende, a un mercato “candidate driven”, che mette al centro il candidato e le sue esigenze.

Oggi i candidati possono contare su un ampio ventaglio di offerte e cercano non solo benefici economici e retributivi, ma anche l’opportunità di realizzare un migliore bilanciamento tra gli impegni familiari e lavorativi. Non è un caso che i rifiuti dopo l’accettazione di un’offerta di lavoro siano passati in poco tempo da 1 su 10 a 4 su 10.

I datori di lavoro, d’altro canto, riscontrano sempre più difficoltà nell’attrarre e trattenere i migliori talenti, a causa dell’elevato “candidate shortage”, la carenza di candidati con skill adeguate, dovuto al forte gap tra domanda e offerta di lavoro.

Ecco perché come ha sottolineato Antonio De Ascanis, regional business director di Gi Group “In un periodo come questo, dove il mercato del lavoro è estremamente sfidante e dove le aziende faticano a trovare risorse di valore, il ruolo delle agenzie per il lavoro come Gi Group è fondamentale. Entrare in Gi Group significa avere la possibilità di essere dei veri e propri “Lifechanger” e fare la differenza nella vita delle persone con il proprio lavoro. E significa farlo in una realtà solida, con prospettive di crescita anche internazionali e con piani di formazione personalizzati”.

Consulta tutte le posizioni aperte in questo momento sul sito Gi Group.