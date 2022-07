Il convegno a Palazzo dei Normanni, un progetto Gal Elimos e Incultum

“La Sicilia è giardino, paradiso in terra”: è questo il titolo del progetto di promozione turistica e culturale che verrà presentato a Palazzo dei Normanni il prossimo 13 luglio a partire dalle ore 15,30 (Sala Gialla “Piersanti Mattarella”), nel corso di un incontro di animazione istituzionale.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra GAL Elimos e INCULTUM, il braccio operativo e strategico dell’Europa per sostenere la proposta turistica nelle periferie del Vecchio continente. “La Sicilia è il Giardino Paradiso in Terra” è un progetto “INCULTUM Visiting the margins: INnovative CULtural ToUrisM in European peripheries”, Grant Agreement n. 101004552- finanziato nell’ambito del Programma HORIZON 2020 dell’Unione Europea.

A fare gli onori di casa ai relatori ci penserà il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè. Tra gli altri contributi, sono previsti gli interventi di Toni Scilla, (assessore alle risorse agricole e alla pesca della Regione Siciliana) e Liborio Furco (Presidente GAL Elimos) che racconterà ” La programmazione strategica del GAL Elimos per lo sviluppo locale, dal Next Generation EU al Green Deal”.

Il programma dell’incontro prevede questi interventi

Antonella Fresa -Network Coordinator, Promoter Srl, Pisa: “INCULTUM Visiting the margins: INnovative CULtural ToUrisM in European peripheries” – Programma HORIZON 2020 e la cooperazione tra pilot per una rinascita delle comunità rurali;

-Network Coordinator, Promoter Srl, Pisa: “INCULTUM Visiting the margins: INnovative CULtural ToUrisM in European peripheries” – Programma HORIZON 2020 e la cooperazione tra pilot per una rinascita delle comunità rurali; Patrizia Spallino – Officina di Studi Medievali: L’unicum inestimabile della Sicilia islamica;

– Officina di Studi Medievali: L’unicum inestimabile della Sicilia islamica; Giada Lupo – Responsabile valorizzazione turistica e pubbliche relazioni INCULTUM- pilot GAL Elimos: L’itinerario “Siqilliyyah ğannat al-ˀarḍ- La Sicilia è il Giardino Paradiso in Terra” e;

– Responsabile valorizzazione turistica e pubbliche relazioni INCULTUM- pilot GAL Elimos: L’itinerario “Siqilliyyah ğannat al-ˀarḍ- La Sicilia è il Giardino Paradiso in Terra” e; Giuseppe Barbera- Ordinario Colture Arboree UNIPA, alberi, sistemi e paesaggi rurali del Mediterraneo: Il Giardino Paradiso islamico in Sicilia;

Ordinario Colture Arboree UNIPA, alberi, sistemi e paesaggi rurali del Mediterraneo: Il Giardino Paradiso islamico in Sicilia; Gioacchino Fazio – Associato Economia Applicata- Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche UNIPA; Resp. Terza Missione Public Engagement DSEAS; Coordinatore Osservatorio sulla Pesca, CEO- Founder “VISION”: Sviluppo blu, dalla prima palma all’ultimo ulivo;

– Associato Economia Applicata- Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche UNIPA; Resp. Terza Missione Public Engagement DSEAS; Coordinatore Osservatorio sulla Pesca, CEO- Founder “VISION”: Sviluppo blu, dalla prima palma all’ultimo ulivo; Toti Amato – Presidente OMCEO Palermo e Coordinatore Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Sicilia; Consigliere FNOMCEO con delega rapporti esteri: Lo Stile di Vita mediterraneo- Patrimonio dell’Umanità e Faro di Futuro Sostenibile;

– Presidente OMCEO Palermo e Coordinatore Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Sicilia; Consigliere FNOMCEO con delega rapporti esteri: Lo Stile di Vita mediterraneo- Patrimonio dell’Umanità e Faro di Futuro Sostenibile; Angelo Argento– Presidente Cultura Italiae: Reti di Cultura “mundi” e buoni SEMI

I lavori dell’incontro saranno trasmessi in streaming anche sul sito del Gal Elimos e su BlogSicilia.it

Che cosa è il GAl Elimos