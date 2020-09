L'intervento concluso in nottata

Nel tardo pomeriggio di ieri, militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Nicolosi (CT) sono intervenuti in località Monte Venere, nel comune di Castelmola (ME) ed hanno soccorso un alpinista ferito.

Le fiamme gialle etnee del SAGF sono state chiamate da uno scalatore che ha segnalato un incidente avvenuto ad un compagno di cordata, durante l’apertura di una nuova via di ascensione alpinistica, in località Monte Venere, nel comune di Castelmola. Il malcapitato alpinista è stato colpito alla gamba da un blocco di roccia che si è staccato in modo fortuito. L’amico di cordata ha inviato così il punto GPS dell’incidente e ha provveduto a mettere in sicurezza il compagno ferito.

poco dopo sono arrivate due pattuglie, la prima da Nicolosi, l’altra dal versante Etna Nord e, dirigendo entrambi nella località dell’incidente, hanno raggiunto in serata l’infortunato con non poche difficoltà a causa dell’impervietà della zona. L’uomo ferito alla gamba è stato immobilizzato con i presidi sanitari in dotazione su struttura di trasporto titan basket e mosso lungo un ripido pendio reso ancora più difficoltoso dal sopraggiungere dell’oscurità.

Dopo circa due ore di tragitto, giunti alla base del pendio nei pressi del parcheggio, lo stesso, ormai in sicurezza, è stato accompagnato dal compagno di cordata al Policlinico di Messina per gli accertamenti del caso. Le operazioni coordinate dalla Sala Operativa del Comando Provinciale di Catania si sono concluse nella notte.