assegnata al Finanziere Alegiani

Si chiama Frozen il “militare” recentemente assegnato alla Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi (CT). È una cucciola di pastore belga di tre mesi, destinata a rinforzare, in un prossimo futuro, la squadra cinofili specializzata in Ricerca e Soccorso in servizio presso il Reparto del Corpo sulle pendici dell’Etna.

Selezionata per le sue caratteristiche caratteriali e morfologiche presso il centro di allevamento e addestramento di Castiglione del Lago, in Provincia di Perugia, centro di eccellenza internazionale per la selezione e la formazione dei cani e dei loro conduttori, Frozen è stata da poco assegnata al Finanziere Alegiani, militare specializzato destinato a diventare il suo “padrone”.

Dopo un primo periodo di affezionamento reciproco, nel corso del quale nasce e si rafforza il legame tra finanziere e cane, entrambi saranno impegnati in un intenso ciclo di specifico addestramento, al cui termine diventeranno un’efficiente unità di Ricerca e Soccorso di persone disperse in ambito montano ed in territori impervi.

Frozen andrà quindi ad affiancare Asia, altro pastore belga, Halma e Aquos, pastori tedeschi, già in servizio attivo ed implementerà ulteriormente le già ottime capacità del Corpo di prestare soccorso ai malcapitati e di ricercare persone disperse su tutto il territorio siciliano.

Nel frattempo, il cane crescerà e formerà completamente il suo carattere, mantenendo quelle caratteristiche di eccellente persistenza al lavoro e di gran voglia di giocare fondamentali per un così delicato impiego.

Proprio la predisposizione al gioco è una caratteristica fondamentale nell’addestramento dei cani e del loro utilizzo in attività di polizia, interpretando essi il lavoro, sia esso la ricerca di persone disperse o di sostanze stupefacenti, come un mero divertimento insieme al proprio “capobranco”, al termine del quale vengono altresì ricompensati con un manicotto di pezza su cui sfogare la propria gioia.

Frozen sarà quindi l’ennesimo prezioso frutto del connubio uomo-cane che il Corpo della Guardia di Finanza impiega efficacemente da oltre cinquant’anni nell’espletamento delle proprie funzioni di Polizia Economico-Finanziaria.