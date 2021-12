Il taglio del nastro nella frazione di Pistunina

Raddoppiano i punti vendita AltaSfera in provincia di Messina. Dopo l’inaugurazione del punto vendita di San Filippo del Mela la convenienza del cash and carry per tutti arriva anche a Pistunina, frazione di Messina, segnando la continua crescita di AltaSfera in Sicilia. Il borgo costiero a pochi chilometri da Messina si arricchisce dunque della grande convenienza di un marchio sinonimo di qualità che nell’isola fa capo al gruppo Ergon Consortile.

Qualità e convenienza

Salgono così a 5 gli store AltaSfera in Sicilia, dedicati ai professionisti del settore Ho.Re.Ca. (ristoranti, alberghi, pizzerie, mense, comunità, servizi di catering, bar, pub, piccoli dettaglianti e alimentaristi) e non solo. Il nuovissimo punto vendita situato a Pistunina infatti, è aperto a tutti, con un’attenzione particolare ai clienti professionali per offrire la grande gamma di prodotti di qualità a prezzi convenienti potendo scegliere tra migliaia di referenze di prodotti a disposizione.

I reparti

Tanti reparti, dall’ortofrutta ai surgelati, dalla macelleria agli accessori, il vasto assortimento del nuovo punto vendita conquista tutti i clienti grazie agli ampi spazi a disposizione, la qualità dei prodotti e la convenienza di AltaSfera. Il cash and carry per tutti ha al suo interno anche il reparto dedicato ai “freschi e freschissimi” con una selezione accurata di formaggi e salumi con un occhio di riguardo verso le produzioni locali di eccellenza. Per i possessori di partita iva è già possibile richiedere online la card AltaSfera sul sito www.altasferasicilia.it.

I riscontri anche sui numeri

Syneos, capogruppo di Ergon, società che gestisce i marchi Despar e Altasfera per la Sicilia oltre al marchio Ard, ha presentato nel luglio scorso il bilancio consolidato 2020. I riscontri sono evidenti: ricavi per 608 milioni e 900 mila euro, con una crescita di +18% sul 2019, un patrimonio di 46,8 milioni (+40% sul 2019) e un margine operativo lordo pari a 16,9 milioni. La presentazione del bilancio è avvenuta alla presenza degli organi amministrativi e di controllo di Syneos e delle sue controllate, dei delegati della società di revisione Ey e di numerose collaboratrici e collaboratori del gruppo.