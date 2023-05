Il rischio idrogeologico, un tema sottovalutato in passato che oggi è tornato di grande attualità dopo gli eventi metereologici che hanno dimostrato la fragilità del territorio e causato danni e, purtroppo, anche vittime.

In Sicilia una provincia è più a rischio di altre anche se tutte hanno aree di grande fragilità. E’ la provincia di Messina quella maggiormente esposta per vari motivi legati alla sua situazione orografica ma anche e soprattutto all’azione dell’uomo.

L’analisi del rischio

Qualunque strategia non può che partire dall’analisi del rischio e delle aree maggiormente esposte. In questa ottica “Il territorio della provincia di Messina: analisi del rischio idrogeologico” è il titolo del seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina in collaborazione con l’Ordine regionale Geologi e che si terrà il prossimo 5 maggio a partire dalle ore 15.15 a Messina nel Salone degli Specchi di Palazzo Leoni (sede della Città Metropolitana di Messina, in corso Cavour).

Professionisti a confronto

A confronto, sul tema ci saranno professionisti, esperti e addetti ai lavori. Ad introdurre e a moderare il dibattito sarà l’Ingegnere Domenico Crinò. Daranno il loro saluto l’Ingegnere Santi Trovato, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina e il dott. Mauro Corrao, presidente dell’Ordine regionale dei Geologi. Tra i relatori che si alterneranno nel corso della tavola rotonda, il dott. Davide Siragusano vicepresidente dell’Ordine dei Geologi di Sicilia, l’Ingegnere Antonio Barone, vicepresidente dell’ Ordine degli Ingegneri di Messina l’Ingegnere Leonardo Santoro Segretario generale dell’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, la dottoressa Mirella Vinci, Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Messina, l’Ingegnere Nicola Alleruzzo, Capo del Genio Civile di Messina, il dott. Federico Basile sindaco della Città Metropolitana di Messina e il dott. Maurizio Croce che è il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana.

Like this: Like Loading...