Approvato il progetto della Statale Nord-Sud tra Nicosia e Mistretta, fondi per 120 milioni

Redazione di

08/04/2022

Una opera rimasta incompiuta da anni, che adesso, finalmente, vedrà la luce. Si tratta della statale Nord-Sud per cui è stato approvato il progetto esecutivo e a breve inizieranno i lavori. Lo fa sapere la Regione Siciliana. Incompiuta che vedrà la luce “In queste ore – dice l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – è stata approvata la progettazione esecutiva del lotto B5 della Nord-Sud, come comunicatoci dall’amministratore delegato di Anas, Aldo Isi, e dal direttore, Eutimio Mucilli”. Tra qualche settimana, dunque, potranno partire quei lavori, dal valore di 120 milioni, che il comprensorio fra Nicosia e Mistretta attende da tempo, I lavori “cancelleranno un’incompiuta su cui il governo Musumeci ha lavorato per invertire la tendenza – aggiunge Falcone – riportando uomini e mezzi a lavoro. Bene che l’azione di Anas, come voluto dalla Regione, sia adesso volta a stare al passo con le legittime aspettative infrastrutturali della Sicilia”. Fondi per 120 milioni Oggi la notizia dell’approvazione del progetto esecutivo del lotto B5 della Statale 117 Nord-Sud, fra le province di Enna e Messina. L’intervento, dal valore di 120 milioni di euro, riguarda il completamento dei lavori dei precedenti lotti B5 e B5 stralcio, incompiuti a seguito della risoluzione dei contratti di appalto. Il nuovo affidamento era stato aggiudicato all’ATI De Sanctis costruzioni srl – ICOP srl, a cui adesso spetterà l’avvio dei cantieri. I dettagli del progetto Nel dettaglio, il nuovo lotto B5 si allaccerà allo Svincolo Nord di Nicosia al km 42+600 e, sviluppandosi per la maggior parte in galleria, si riconnetterà all’attuale strada statale al km 38+700, in località Portella, con una rotatoria, per uno sviluppo complessivo di 3,9 km e una riduzione di 800 metri circa rispetto all’attuale tracciato. La sezione stradale sarà del tipo C2, con una corsia per senso di marcia e una piattaforma di larghezza complessiva di 9,5 metri.

