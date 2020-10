Articoli di Halloween e Natale non sicuri, la Finanza ne sequestra 145mila a Messina

30/10/2020

A Messina la Guardia di Finanza sequestra oltre 145mila articoli ritenuti non sicuri e scopre 6 lavoratori in nero, tra cui uno percepiva Reddito cittadinanza. I prodotti sequestrati dalla Fiamme Gialle erano privi dei previsti requisiti di conformità e sicurezza ed erano pronti per la vendita in due esercizi commerciali gestiti da operatori di origine cinese. Sono oggetti utilizzati per le prossime festività natalizie e la festa di Halloween, articoli da bricolage per bambini ed altri prodotti “dannosi” per la salute degli utilizzatori, come profumatori per ambiente a combustione. I militari hanno inviato una segnalazione alla Camera di Commercio di Messina, per l’applicazione delle previste sanzioni pecuniarie. Durante i controlli le Fiamme gialle hanno anche trovato sei lavoratori ‘in nero’, uno dei quali percepiva anche il Reddito di cittadinanza. I lavoratori ed i due imprenditori cinesi sono stati segnalati agli uffici Inps per i provvedimenti del caso. Quasi tutti i prodotti non avevano il marchio “Ce”, che attesta la conformità europea agli standard di sicurezza e garanzia, né informazioni necessarie sulle etichette, previste dal Codice del Consumo, su produttore, importatore, materiali impiegati, istruzioni, eventuale presenza di sostanze dannose e precauzioni d’uso. La Guardia di Finanza ha tolto la merce dalla vendita e inviato segnalazione alla Camera di Commercio di Messina, per l’applicazione delle previste sanzioni pecuniarie.

