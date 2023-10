Il mezzo è totalmente carbonizzato

L’auto va a fuoco e il conducente riesce appena in tempo a mettersi in salvo. E’ accaduto nel Messinese dove all’alba si è scatenato un grosso incendio che ha coinvolto un veicolo in marcia. In pochi attimi si è consumato un rogo che poteva avere conseguenze ben peggiori.

Il fatto

Il fatto è accaduto per l’esattezza intorno alle 5 del mattino. Un’auto stava percorrendo il viadotto Ritiro della tangenziale in direzione Messina. All’improvviso sono partite delle scintille e ha preso letteralmente fuoco. In pochi secondi le fiamme hanno avvolto il veicolo. Il conducente si è salvato per un pelo. La sua fortuna è stata quella di aver intuito che doveva immediatamente allontanarsi. Se non lo avesse fatto sarebbe stata una tragedia. Ad intervenire i vigili del fuoco di Messina del distaccamento Nord, la polizia stradale e operatori del Cas, il consorzio autostrade siciliane.

Stessa scena nella A29 qualche giorno fa

Quelle delle auto in fiamme mentre sono in marcia è una storia che si ripete molto spesso spesse nelle strade statali e autostrade siciliane. Appena qualche giorno fa era accaduto lungo l’autostrada A29 in direzione Palermo. L’autista del veicolo, una donna di 70 anni, dopo aver notato del fumo uscire dal cofano motore ha accostato il proprio mezzo nella corsia d’emergenza. In questo modo è riuscita ad uscire dal veicolo e a dare l’allarme. Le fiamme che si sono sprigionate in seguito hanno avvolto l’intera auto.

Vettura a fuoco sulla Palermo-Messina

La settimana scorsa una vettura è andata a fuoco sulla A20 Palermo-Messina in direzione Messina, all’altezza degli svincoli Tusa e Santo Stefano. Sono intervenuti i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco per domare le fiamme, della polizia e del personale dell’autostrada. Nessuna conseguenza per chi era all’interno del mezzo che è riuscito ad abbandonare la vettura prima che venisse avvolta dalle fiamme. Traffico bloccato per circa un’ora.

Autobus a fuoco, paura per un gruppo di turisti nel Catanese

A metà settembre, i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania intervennero per spegnere l’incendio di un autobus di autolinee private sul quale viaggiavano turisti. L’incendio si è era sviluppato mentre il bus transitava in via Battello a Catania all’altezza del civico 34. Quando si accorse del fumo che fuoriusciva dalla parte anteriore del mezzo il conduttore fermò il mezzo facendo scendere i turisti, rimasti tutti illesi, che si trovavano a bordo e li ha messi al sicuro facendoli allontanare dal mezzo che cominciava ad essere avvolto dalle fiamme. L’intervento dei pompieri scongiurò anche il coinvolgimento di alcune autovetture che si trovavano parcheggiate nelle vicinanze.

