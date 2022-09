Gli aiuti destinati all'imbarco di mezzi con massa a pieno carico oltre 3,5 tonnellate

Prorogata al prossimo 20 ottobre la scadenza per la presentazione delle richieste dei contributi a fondo perduto previsti dalla Regione Siciliana in favore degli autotrasportatori che varcano lo Stretto di Messina.

Sul sito web dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e mobilità è stata pubblicata una modifica dell’avviso, che stabilisce le modalità di accesso ai contributi alle imprese che esercitano attività di autotrasporto con sede legale o unità operativa nel territorio siciliano.

Nello specifico, gli aiuti, pari a 10 milioni di euro, sono destinati all’imbarco dei mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, accompagnati dagli autisti, su qualunque vettore che svolge il servizio di attraversamento marittimo dello Stretto di Messina.

La procedura

La procedura di presentazione delle istanze si articola in due fasi, accedendo con credenziali Spid del legale rappresentante alla piattaforma informatica disponibile all’indirizzo https://autotrasportoasm.regione.sicilia.it: la compilazione e il caricamento della domanda corredata dalla documentazione contabile saranno possibili fino alle ore 12 del 17 ottobre 2022, mentre la domanda potrà essere inviata dalle ore 12 del 18 ottobre alle ore 12 del 20 ottobre 2022.

Sul sito della Regione Sicilia, a questo link, la documentazione.

Il bando è partito a giugno scorso

Il via libera al bando per la concessione di contributi a fondo perduto in favore degli autotrasportatori che varcano lo Stretto di Messina è stato dato ad inizio giugno. A renderlo noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Falcone.

“Nei mesi scorsi – dichiarò all’epoca l’esponente del governo Musumeci – gli autotrasportatori siciliani, stremati da crisi pandemica e caro carburante, avevano avviato una mobilitazione culminata nei blocchi stradali in tutta l’Isola. In quel contesto, avevamo promesso aiuti per 10 milioni di euro alle imprese soffocate dai rincari sull’attraversamento dello Stretto, un atto concreto di solidarietà della Regione verso la categoria che diventa adesso realtà”.

L’avviso pubblico varato dalla Regione, pubblicato sul sito istituzionale dell’assessorato delle Infrastrutture, prevede contributi destinati alle imprese che esercitano attività di autotrasporto con sede legale o unità operativa nel territorio siciliano. Nello specifico, gli aiuti, per un totale di 10 milioni di euro, sono destinati all’imbarco dei mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, accompagnati dagli autisti, su qualunque vettore che svolge il servizio di attraversamento marittimo dello Stretto di Messina.