La tragedia al Camping Calanovella, indagano i carabinieri

Tragedia in un campeggio a Piraino. Un ragazzo di 17 anni di origini nordafricane che faceva parte di un gruppo proveniente da Catania è morto annegato nel pomeriggio di ieri nella piscina del Camping Calanovella che si trova nel paese della costa tirrenica del Messinese.

Il bagno, poi il malore

Il giovane stava facendo il bagno quando ha accusato un malore. Immediati i soccorsi dei bagnini in servizio che, visto fin da subito le gravissime condizioni, hanno tentato di rianimarlo. Per il ragazzo, però, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche i sanitari del 118

Sul posto sono anche i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione che hanno avviato tutti gli accertamenti di rito per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. L’incidente è avvenuto davanti a decine di turisti che hanno assistito alla scena e che sono sotto choc.

La procura ha aperto un’inchiesta

La salma del ragazzo è stata trasferita all’ospedale di Patti mentre la Procura della Repubblica ha aperto una inchiesta.

Da chiarire le cause, indagini dei carabinieri

Le indagini condotte dai carabinieri dovranno chiarire le cause del decesso: potrebbe essere stata fatale una congestione o un infarto.

Cade con il quad in mare, morta 31enne di Marsala a Malta

E’ caduta con il quad in mare: è morta così una 31enne di Marsala a Malta. Il guidatore è riuscito a mettersi in salvo. Per Oriana Bertolino, 31 anni, di Marsala, non c’è stato nulla da fare. E’ morta, sabato sera, sull’isola di Gozo, a Malta, precipitando in mare da una scogliera con un quad guidato da un altro marsalese (G.P. di 47 anni). La vittima era conosciuta per il suo impegno sportivo (pallavolo) e la sua carriera accademica, stava partecipando ad una escursione in gruppo per assistere al tramonto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20 sulla scogliera lungo un lato della panoramica Wied il-Mielaħ, nota per il suo arco di roccia, vicino a Għarb. La polizia maltese ha riferito che il guidatore del quad, che è riuscito a mettersi in salvo riportando solo lievi ferite, ha perso il controllo del mezzo. Pare per un problema allo sterzo. E questo gli avrebbe impedito di cambiare direzione. Inoltre, sembra che la guida del gruppo di escursionisti temesse di arrivare tardi e perdere il tramonto e induceva quindi tutti ad accelerare.

La polvere sollevata e la scarsa aderenza, trovandosi sullo sterrato, avrebbero impedito al conducente del quad di fermarsi in tempo prima della fine della scogliera, che si affaccia sul mare. Il corpo della Bertolino è stato recuperato dopo le ricerche, ma la giovane è deceduta per le ferite riportate. L’uomo, invece, è stato curato per lievi ferite all’ospedale di Gozo. Il magistrato Brigitte Sultana sta conducendo un’inchiesta. Oriana Bertolino lavorava in un ambulatorio veterinario.