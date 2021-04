Febbre a 39, poi la morte

Tragedia nel Messinese, muore bimba dopo il vaccino

I legali della famiglia presentano esposto in procura

La piccola è morta dopo febbre alta, chiesta autopsia

Accertamenti tecnici urgenti e il sequestro delle cartelle cliniche. E’ quanto hanno chiesto, attraverso i legali di fiducia, i genitori di una bimba di 11 mesi deceduta nella sua abitazione di Terme Vigliatore intorno alle sei di ieri mattina. Intanto la città di Terme Vigliatore, nel Messinese, non riesce a darsi pace per la morte di una bambina di 11 mesi avvenuta all’ospedale Fogliani di Milazzo. Ora i legali della famiglia, Gaetano e Carmelo Pino, chiedono che sul corpo della piccola venga effettuata l’autopsia e di conoscere esattamente le cause del decesso.

Esposto in procura

Gli avvocati della famiglia della piccola si sono presentati alla procura a Barcellona Pozzo di Gotto per presentare un esposto. Obiettivo è richiedere accertamenti tecnici urgenti e di sequestrare le cartelle cliniche per verificare ciò che è realmente successo alla piccola.

Febbre a 39, poi la morte in ambulanza

Secondo quanto raccontano i legali rifacendosi a quanto riferito dai genitori, la bimba era stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria lo scorso 6 aprile. “Rientrata a casa si sarebbe manifestata febbre e sarebbe iniziata la normale profilassi con paracetamolo. La febbre sarebbe salita fino a 39. E’ quindi stato richiesto l’intervento del 118 che ha trasportato la bimba al pronto soccorso del Fogliani di Milazzo. Qui sarebbe stato prescritto antibiotico dopo la visita dei sanitari con conseguente dimissione. Al rientro a casa, le condizioni della bambina non sono migliorate e, nella mattina di domenica 11 aprile, è stato richiesto un nuovo intervento del 118. Tuttavia, per la piccola non c’è stato niente da fare”.

La denuncia della famiglia che vuole la verità

Adesso i legali della famiglia pretendono di conoscere le esattamente cause del decesso, con il conseguente sequestro dei documenti relativi alla somministrazione del vaccino e di quelli relativi alle fasi degli interventi (chiamata al 118 e registrazione in ospedale) avvenuti non nella notte sabato e di domenica mattina.