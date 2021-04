Intervento dei sanitari del 118

Una tragedia si è consumata questa mattina all’ospedale Villa Sofia a Palermo. Un uomo di 52 anni questa mattina ha accompagnato il padre per una visita specialistica. Si è sentito male ed è morto per arresto cardiaco.

L’uomo si è accasciato nell’auto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e medici che hanno cercato di rianimarlo. Ma non c’è stato nulla fare. L’uomo è morto dopo pochi minuti. Adesso si attende l’arrivo del medico legale per una prima ispezione e stabilire le cause della morte. Sarà poi la procura alla luce delle prime indagini se disporre o meno l’autopsia o restituire la salma ai familiari per celebrare i funerali.

Una morte improvvisa che ha lasciato tutti sconvolti, amici e parenti.