A perdere la vita un macellaio appassionato della due ruote

Non ce l’ha fatta Antonio Candita, 37enne di Barcellona Pozzo di Gotto, che muore dopo aver avuto 15 giorni fa un incidente con la moto. Troppo gravi le lesioni riportate in seguito alla sua uscita fuori strada. La sua due ruote, di cui era grande appassionato, come un flipper impazzito ha sbattuto contro un’auto posteggiata. L’impatto è stato violentissimo.

L’incidente nel giorno di Santo Stefano

L’incidente per l’esattezza si era verificato nel giorno di Santo Stefano, quindi lo scorso 26 dicembre. Un giorno di libertà dalla sua attività lavorativa di macellaio che aveva deciso di dedicare alla sua grande passione per le moto. Purtroppo questo suo grande amore si è rivelato alla fine anche fatale. Con la sua Bmw era andato nella zona di Migliardo, alla periferia della città. All’improvviso, per cause che sono ancora in corso di accertamento, Candita avrebbe perso il controllo e con la moto si è schiantato su una Fiat Panda posteggiata.

Gli immediati soccorsi

Immediati scattarono i soccorsi. Il 37enne fu ricoverato in gravissime condizioni al policlinico di Messina. I medici gli riscontrarono gravi lesioni al volto e alla testa. Ad indagare per ricostruire quanto accaduto la polizia municipale. Effettuati i rilievi sul posto.

Altra tragedia sulla moto nel Catanese

Un altro giovane muore nel Catanese a causa di un incidente con la moto che stava guidando. E’ finito fuori strada andandosi a schiantare contro alcuni alberi e un muro. E’ successo alla periferia di Santa Maria di Licodia. A perdere la vita Placido Santi, 22 anni di Biancavilla. Si sono purtroppo rivelati vani i soccorsi. Carabinieri e ambulanza del 118 sono intervenuti tempestivamente nella strada Cavaliere Bosco, dove si è verificato lo scontro. Il 22enne era in sella al suo scooter e pare abbia perso il suo controllo all’improvviso. Le cause sono ancora al vaglio. Nella sua corsa impazzita la due ruote ha prima sbattuto contro alcuni alberi e poi ha finito la sua corsa contro un muro. Placido Santi è stato trasportato in ospedale a Biancavilla in condizioni disperate. Ma non c’è stato nulla da fare, il giovane muore nonostante i tentativi dei sanitari.

