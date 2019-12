sono 73 le aziende controllate

Lotta contro il lavoro nero nel Messinese. Controlli a tappeto delle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno controllato ditte ed esercizi commerciali, nella città dello Stretto, e in provincia, trovando 13 lavoratori in nero in 73 aziende.

Sette datori di lavoro sono stati denunciati, a vario titolo, per violazioni delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, violazione delle norme a tutela dei lavoratori minori e utilizzo di impianti di videosorveglianza per il controllo dei dipendenti senza autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

Le sanzioni amministrative e le ammende ammontano complessivamente ad oltre 178mila euro.