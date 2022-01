il corpo è irriconoscibile

Macabro ritrovamento a largo dell’isola di Alicudi, alle Eolie, dove è stato ritrovato il cadavere decomposto di una persone. Potrebbe trattarsi di una donna e non si esclude possa trattarsi di una migrante.

Il corpo trovato da un pescatore

Il cadavere decomposto, forse di una donna, è stato rinvenuto in mare da un pescatore che era con la sua barca a largo dell’isola di Alicudi nelle Eolie. In mare sarebbe da circa un mese. Il rinvenimento è

avvenuto in località Bazzina a una cinquantina di metri dalla costa.

Indagano i Carabinieri

I carabinieri di Filicudi seguono la vicenda e non escludono che il corpo ormai irriconoscibile possa appartenere a un migrante morto in mare e portato in quello specchio d’acqua dalle correnti.

Il cadavere di una donna nel trapanese

nei giorni scorsi un altro ritrovamento. Il cadavere saponificato di una donna, è stato rinvenuto in mare, nelle acque antistanti contrada Magazzinazzi, tra Alcamo Marina e Castellammare del Golfo, da una motovedetta della Capitaneria di porto. Anche in questo caso gli investigatori non escludono che possa trattarsi di una migrante. Da un primo esame medico legale risulta che il corpo si trovava in acqua da almeno 40 giorni.