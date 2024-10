Due cantieri irregolari in autostrada sospesi dopo i controlli della Polizia stradale. Nei giorni scorsi, agenti del Distaccamento di S. Agata di Militello, hanno effettuato mirate verifiche dei cantieri esistenti nella tratta A20 Messina – Palermo e, nei confronti di due di questi, irregolari, è scattata l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 1.732,00 e l’immediata sospensione delle attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Gli illeciti amministrativi e le multe

Gli illeciti amministrativi sono stati accertati, rispettivamente, nei pressi della galleria Porrazza e all’altezza dello svincolo di Brolo direzione Messina. Gli agenti hanno accertato nel primo caso che, nello spartitraffico presente tra le due carreggiate, era stato posizionato un container e che all’interno della galleria erano presenti cumuli di detriti terrosi e di calcestruzzo provenienti dalle lavorazioni effettuate, nonché, mezzi di cantiere posizionati in modo errato che avrebbero costituito un serio pericolo per la circolazione veicolare e per l’incolumità delle persone.

Il secondo controllo

Nel secondo caso, invece, il controllo ha permesso di accertare la difforme apposizione della segnaletica provvisoria nella rampa di decelerazione e di ingresso allo svincolo di Brolo. Al termine delle verifiche, come previsto dalla normativa vigente, è stato imposto il ripristino delle regolari condizioni a salvaguardia della sicurezza degli automobilisti e dell’incolumità pubblica. La Polizia Stradale di Messina, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, continuerà le attività di verifica del rispetto delle normative relative all’apposizione della segnaletica stradale in presenza di cantieri, specie in area autostradale, al fine di innalzare i livelli di sicurezza degli utenti in transito e degli operai addetti alle lavorazioni.

Il comunicato del Cas

Sulle pagine Facebook del consorzio autostrade siciliane ci sono scritte le indicazion. Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 è in vigore il doppio senso riservato alle auto con divieto per i mezzi pesanti, per i quali c’è uscita obbligatoria a Patti e Brolo. Dalle 13,00 alle 22,00 è in vigore il senso unico (in direzione Palermo) con accesso in autostrada a tutti i mezzi diretti a Palermo, inclusi mezzi pesanti. Per chi va a Messina, uscita obbligatoria a Brolo.

Dalle 22,00 alle ore 8,30 è in vigore il senso unico (in direzione Messina) con transito consentito a tutti i mezzi diretti a Messina, inclusi i mezzi pesanti. Per chi va a Palermo, uscita obbligatoria a Patti. Una chiusura che, come detto, ha provocato il caos.

Like this: Like Loading...