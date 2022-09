sequestrate oltre 150 piante ed un chilo di sostanza stupefacente

Nella giornata di ieri, in un’area rurale della zona sud del capoluogo, i carabinieri della compagnia di Messina Sud, con il supporto dei carabinieri cacciatori di Sicilia, hanno scoperto una vasta piantagione adibita alla coltivazione di piante di marijuana.

I militari dell’Arma hanno trovato oltre 150 piante di marijuana

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Tremestieri insieme ai colleghi dei cacciatori di Sicilia avevano notato nei giorni scorsi un insolito via vai nei pressi di un terreno, di un ettaro circa di estensione e di proprietà di un 75enne del luogo, conosciuto alle forze dell’ordine, e pertanto sono stati predisposti servizi di osservazione del luogo.

Dopo un lungo appostamento in una zona impervia, i militari dell’Arma hanno colto il 75enne e il figlio 29enne, anch’egli noto alle forze dell’ordine, mentre irrigavano, all’interno del proprio terreno, 153 piante di marijuana di altezza variabile tra il metro ed i due metri sparse nel terreno per eluderne il rinvenimento.

Inoltre, all’interno di un edificio rurale, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto un ulteriore pianta di marijuana già essiccata e, riposta su un tavolo, 1 chilo circa di marijuana già pronta per esser ceduta oltre a sostanze fertilizzanti per l’irrigazione della piantagione.

Piante e sostante stupefacenti sequestrate dai carabinieri

Le piante e tutta la sostanza stupefacente sono state sottoposte a sequestro ed inviate ai carabinieri del reparto investigazioni scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, i due uomini sono stati arrestati, in flagranza di reato, per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sono stati tradotti presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

Nei giorni scorsi arrestato giovane per spaccio di marijuana

Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Taormina, durante un servizio di osservazione nel territorio di Giardini Naxos, hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne della provincia di Messina, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’arma del nucleo operativo, sono arrivati al giovane dopo un pedinamento ed hanno deciso di sottoporlo ad un controllo di polizia al fine d’identificarlo compiutamente e verificare il possesso di eventuale materiale illecito.

All’esito della perquisizione estesa all’appartamento in questione, i militari dell’Arma hanno rinvenuto nella sua disponibilità un involucro contenente circa 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e altri 10 grammi circa di marijuana, nonché una somma di circa 150 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuta provento di pregressa attività illecita.