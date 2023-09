Arrestato un 46enne in flagrante

I carabinieri seguono le tracce dei tossicodipendenti e riescono ad incastrare il pusher in flagranza con diversi piante di marijuana. L’attività investigativa si è sviluppata a Caronia, nel Messinese. A finire in manette un 46enne per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un sospettato seguito da qualche giorno

L’operazione è scattata ieri mattina, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Ad operare i carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra. Da alcuni giorni il sospettato era finito nel mirino dei militari dell’Arma che in più circostanze lo avevano avvistato in compagnia di persone conosciute in quanto tossicodipendenti.

Servizi di pedinamento

Ad essere effettuati specifici servizi di osservazione e pedinamento, predisposti a Caronia nei pressi dell’abitazione del 46enne. I carabinieri ritenevano che l’uomo monitorato potesse detenere droga in casa. In questo modo i militari dell’Arma hanno dato corso ad una perquisizione domiciliare, a conclusione della quale sono state trovate e sequestrate 16 piante di marijuana. la sostanza era contenuta in altrettanti vasi custoditi all’esterno dell’abitazione, in prossimità di una scala esterna e comunque nella disponibilità dell’indagato.

Ai domiciliari

Le piante sono state inviate al Ris dei carabinieri per le analisi di laboratorio, mentre il 46enne è stato arrestato. Una volta ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, ha avuto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Altro arresto a Palermo

Nei giorni scorsi altro arresto a Palermo da parte della polizia di Stato. In manette un giovane di 25 anni accusato di spaccio di cocaina. Il pusher percorreva via Lanza di Scalea a bordo di una bici. Non appena ha visto i poliziotti ha gettato un involucro. Scena notata dagli agenti che hanno trovato alcune dosi di droga che forse il giovane stava andando a consegnare a domicilio. In casa infatti gli agenti hanno trovato altri 80 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

