Senza stecche per gli interventi d’urgenza, all’ospedale Barone Romeo di Patti (Messina) i sanitari hanno bloccato con un cartone la frattura del perone a un ragazzo giunto al pronto soccorso per le cure.

Un espediente denunciato dal padre del giovane, come riporta la Gazzetta del Sud che pubblica anche l’immagine della gamba ingessata col cartone. “Ho chiesto all’assessore alla Salute, Giovanna Volo, di avviare immediatamente una ispezione per risalire ai responsabili di questa incredibile vicenda, è inaccettabile. Chi ha sbagliato deve pagare”, dice all’ANSA il governatore della Sicilia Renato Schifani.

Le scuse alla famiglia

“Ho parlato col genitore del ragazzo, ho chiesto scusa a nome della Regione siciliana. Non ce l’ho con i medici, so bene che sono di frontiera e lavorano in condizioni a volte molto complicate. Ma sarò implacabile con i responsabili non appena avrò l’esito dell’ispezione che ho disposto”. Lo dice il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che ha telefonato al padre del giovane al quale i sanitari dell’ospedale di Patti (Messina) avevano bloccato la frattura del perone con del cartone non avendo stecche a disposizione. A Messina poi i medici hanno sostituito il cartone con un tutore.

L’incredibile episodio

Un episodio incredibile si è verificato presso l’ospedale Barone Romeo di Patti, dove un giovane di San Piero Patti si è presentato al Pronto Soccorso con una frattura al perone. Qui, a causa della mancanza di stecche per l’ingessatura, i sanitari sono stati costretti a immobilizzare l’arto del ragazzo utilizzando dei cartoni.

La denuncia del padre del paziente

A denunciare l’accaduto è stato il padre del giovane, le cui parole sono state riportate dal Giornale di Sicilia: “Chiedo al presidente Schifani, all’assessore alla Sanità e ai deputati regionali se si può uscire dal Pronto soccorso di Patti con un cartone al posto delle stecche. Preciso che i sanitari non c’entrano nulla, fanno solo sacrifici. Solo due medici di turno e da più di un mese mancano le stecche per stabilizzare gli arti. Mi piacerebbe tanto regalare al presidente o all’assessore il cartone con cui è stata steccata la gamba di mio figlio”.

Criticità nell’ospedale di Patti

Il grave episodio mette in luce le difficoltà organizzative e la carenza di personale e presidi sanitari che da tempo affliggono l’ospedale di Patti. Nonostante l’incremento dell’utenza nel periodo estivo, il Pronto Soccorso continua ad operare con personale ridotto rispetto alla pianta organica prevista, con medici e infermieri costretti a turni massacranti per assistere i pazienti.