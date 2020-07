L'ex caserma Gasparro doveva essere demolita

La prefettura di Messina annulla dell’Ordinanza del Sindaco di Messina con cui si disponeva la chiusura dell’hotspot di Bisconte di Messina. Cateno De Luca aveva disposto la chiusura dell’hotspot di Bisconte disponendo anche la sua demolizione firmando l’ordinanza con la quale si stabiliscono i termini per la chiusura del centro di accoglienza dei migranti che si trova nell’ex Caserma Gasparro. La disposizione di De Luca prevedeva lo sgombero dell’area in questione in 5 giorni e la successiva demolizione.

“Non rientra nel potere del Sindaco- si legge in una nota del Prefetto di Messina -, anche in qualità di Ufficiale di Governo, adottare provvedimenti che incidono in materia di immigrazione, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ovvero del Ministero dell’Interno e della Prefettura”. In ordine alla situazione dell’hotspot di Messina, precisa la Prefettura, sono in corso interlocuzioni dirette con il Ministero dell’Interno ai fini di una rivalutazione dei requisiti di adeguatezza dell’hotspot, attese le attuali peculiarità dell’emergenza immigrazione, per la quale la Prefettura conferma la consueta disponibilità ad un confronto con l’Amministrazione Comunale e con gli altri Organi istituzionali interessati, volto ad individuare nella specifica questione percorsi e soluzioni condivisi.

“Si tratta di un centro abusivo, non a norma sotto il profilo igienico-sanitario”, aveva detto De Luca, secondo cui dalle relazioni tecniche degli uffici comunali sarebbe emerso che non esiste nessuna concessione per adibire l’area a centro per identificare e registrare i migranti e, essendo una sistemazione temporanea, doveva essere dismessa dopo due anni, nel settembre del 2019.