Comune Messina

“Grazie all’incuria, all’indifferenza e all’approssimazione di chi ci ha preceduto nella gestione del Palazzo municipale, abbiamo perso oltre 45 mila euro del 5xmille perché non spesi nei tempi utili. Si tratta di donazioni che i contribuenti hanno effettuato in favore del comune di Messina per gli anni 2013 (rendiconto spesa entro novembre 2017) e 2014 (rendiconto spesa entro maggio 2018)”. A riferirlo è il sindaco della città di Messina, Cateno De Luca.

“Avremmo voluto spenderli per iniziative nel sociale – conclude – ma essendo stati dimenticati nel cassetto, adesso li abbiamo dovuti restituire. Questo però serve da punto focale per confrontare come era gestita la cosa pubblica prima del nostro insediamento e come la stiamo gestendo attualmente, controllando fino all’ultimo centesimo di ciò che ruota intorno alle casse comunali. È chiaro che però tutto ciò fa rabbia”