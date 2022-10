L’ex parlamentare ha accusato un affaticamento

Malore per Cateno De Luca, ricoverato al Policlinico di Messina la sue condizioni non desterebbero alcuna preoccupazione. A rendere noto il bollettino clinico confortante è l’ufficio stampa dello stesso ex parlamentare regionale ed ex sindaco di Messina.

Il bollettino

“In riferimento alle condizioni cliniche di Cateno De Luca, ricoverato presso l’azienda ospedaliera universitaria ‘G.Martino’ di Messina – si legge nella nota dell’ufficio stampa -, si precisa che le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il paziente sta bene ed è ancora in osservazione per ulteriori accertamenti. Ringraziando coloro che in queste ore stanno manifestando affetto e vicinanza, invitiamo tutti a rispettare la sua privacy in questo momento lasciando spazio soprattutto alla famiglia. Invitiamo, dunque, ad aspettare notizie ufficiali che saranno diffuse progressivamente ed evitare di recarsi personalmente in ospedale”.

Il ricovero

De Luca nella prima mattinata di oggi aveva sentito un malore e per questo si è deciso per il ricovero. A quanto pare il suo sarebbe un affaticamento, almeno questo un primo generico e sommario riscontro da parte dell’equipe medica del nosocomio messinese che lo ha in cura. Inizialmente si era pensato il peggio per alcuni dolori avvertiti dall’ex primo cittadino.

Il tour de force

Effettivamente De Luca è stato sottoposto ad un tour de force non indifferente. Da poco ha concluso la sua campagna elettorale in Sicilia da candidato presidente della Regione non fermandosi un solo giorno e facendo tappa in quasi tutte le località siciliane. Nonostante l’amarezza per non essere riuscito nell’elezione, essendosi fermato al 24% dei consensi, alle scorse consultazioni, aveva comunque continuato nel suo impegno politico. Ha infatti manifestato l’intenzione di candidarsi a sindaco di Taormina ed in tal senso ha già lanciato il progetto “I taorminesi per De Luca”. “So che il mio ingresso nella scena politica locale ha creato alcuni stati di agitazione – aveva detto appena qualche giorno fa -, addirittura sta nascendo il fronte anti De Luca”.