Il leader di Sud chiama Nord dovrà stare a riposo

Cateno De Luca rimane ricoverato al Policlinico di Messina. I medici hanno valutato necessaria la sua degenza in ospedale. In una nota si legge che “Le prossime 48 ore saranno importanti per valutare l’efficacia della terapia farmacologica in corso” per il leader di Sud chiama Nord.

Il bollettino medico

De Luca continua a non stare bene. La nota riferisce che “La notte trascorsa ha visto Cateno De Luca combattere contro attacchi febbrili importanti. Al momento non è possibile prevedere una data per le dimissioni”.

Venerdì 3 maggio nuovi aggiornamenti

Ed inoltre “Domani (venerdì 3 maggio, ndr), sulla base dei risultati degli accertamenti, saremo in grado di fornire maggiori informazioni riguardo alla sua possibile dimissione”.

Il malore

Il malore è stato più rilevante del previsto anche se non è grave. Al sindaco di Taormina è stata riscontrata una polmonite acuta dopo il ricovero dal 30 aprile scorso e al momento dovrà restare ricoverato e sottoposto a trattamento farmacologico e completamente a riposo.

Candidature presentate prima del malore

Intanto, però, è ufficiale che la lista Libertà sarà presente alle elezioni europee in tutte le circoscrizioni. La documentazione per le candidature era stata completata prima del malore di de Luca. Sono state, quindi, depositate tutte le liste. I capilista in tutta Italia saranno Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, e Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord.

In tutte le circoscrizioni sono presenti i rappresentati delle varie forze politiche che hanno aderito al progetto Libertà.

“Orgogliosi di candidate e candidati che hanno scelto di scendere in campo per fermare quest’Europa liberticida. Le nostre liste sono composte da persone valide e apprezzate sul territorio che saranno determinanti per portare la lista Libertà sopra il 4%”, afferma proprio Cateno De Luca.

Cuffaro, “Gli sono vicino”

“Sono affettuosamente e umanamente vicino a Cateno De Luca e mi auguro sinceramente di poter al più presto riprendere i nostri scontri politici, convinto che, a prescindere dalle nostre diversità, lui rappresenta, col suo lavoro, una opportunità per la politica è un valore per la nostra terra”. Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, dopo aver appreso del malore accusato, ieri sera, da Cateno De Luca.

Galvagno, “Spero di rivederlo presto”

“Sto seguendo con apprensione le notizie relative al malore accusato dall’onorevole Cateno De Luca durante un comizio. A Cateno auguro una pronta guarigione e di tornare prestissimo, con la consueta energia, all’Ars e tra le strade della Sicilia”. Lo dichiara Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana.

Gli obiettivi di De Luca

Per Cateno De Luca la sfida elettorale dell’8 e del 9 giugno prossimi è un test in vista del vero obiettivo politico: la presidenza della Regione. Lo dice senza tanti giri di parole Danilo Lo Giudice, fedelissimo del sindaco di Taormina, che lo stesso Scateno definisce il nono candidato della lista Libertà. “Vogliamo eleggere un presidente della Regione degno di questo nome: Cateno De Luca. Le Europee ci trascineranno alle Regionali, abbiamo il dovere di fare la differenza”.