Il movimento politico di Cateno De Luca, Sicilia Vera, continua a incassare nuove adesioni. L’ultima in ordine di tempo è quella di tre consiglieri comunali di S. Alessio Siculo, nel messinese. Con una nota indirizzata al primo cittadino Domenico Aliberti, al presidente del consiglio Santo Foti e al consiglio comunale gli esponenti di minoranza di S. Alessio Siculo Giuseppe Riggio, Tina Cannavò e Cristina Triolo hanno comunicato l’adesione al movimento “Sicilia Vera”.

Sicilia vera verso una rete territoriale

“Si tratta – dice Danilo Lo Giudice coordinatore di Sicilia Vera – di un ulteriore importante passo verso la costruzione di una rete territoriale che possa consentirci di crescere e radicare la presenza di Sicilia Vera in tutti i comuni dell’isola. L’obiettivo, prosegue Lo Giudice, è quello già espresso di poter contare su nostri rappresentanti per portare avanti la politica di Sicilia Vera. Abbiamo dimostrato con i fatti che ovunque Sicilia Vera ha avuto un ruolo nell’amministrazione i risultati ci sono stati. Ci aspettano sfide importanti. Vogliamo essere pronti ad affrontare le elezioni amministrative in quei comuni chiamati al voto portando l’esperienza e la concretezza di Sicilia Vera. L’adesione a Sant’Alessio Siculo di ben tre consiglieri comunali è per noi un risultato che ci porterà a dare un contributo alla comunità fatto d’idee e proposte che guardano all’interesse dei cittadini.”

Cateno De Luca avanza nel messinese

“Abbiamo scelto di aderire a Sicilia Vera, spiegano Riggio, Triolo e Cannavò, perché abbiamo sposato integralmente i principi, le finalità e l’azione politica attuata dal movimento fondato da Cateno De Luca. Continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto sicuri di poter rappresentare le istanze dei cittadini.” In consiglio comunale, dunque, entra ufficialmente Sicilia Vera. Capogruppo è stata indicata la consigliera Tina Cannavò.

Sicilia Vera anche ad Agira

Ad Agira, nell’Ennese, nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale ha fatto ufficialmente il suo ingresso la consigliera Graziana Scardilli che subentra a poco più di un anno dalle elezioni al consigliere Alessandro Manuele dimessosi per motivi personali. L’ingresso di Graziana Scardilli in consiglio comunale segna anche la presenza di Sicilia Vera. “Siamo felici, ha affermato Danilo Lo Giudice, coordinatore del movimento, che Sicilia Vera oggi possa contare su un proprio rappresentante anche all’interno del consiglio comunale di Agira. L’importante risultato che la recente campagna elettorale ci ha consegnato ci porta oggi a essere un punto di riferimento politico per quelle forze che si riconoscono nei nostri valori e nella nostra missione. A Graziana, ha concluso l’on. Lo Giudice, i nostri migliori auguri di un proficuo lavoro nell’interesse esclusivo della comunità di Agira”.