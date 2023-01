Cateno De Luca continua nel suo cammino verso la candidatura a sindaco di Taormina. Nonostante la pioggia e il freddo la città ieri ha risposto all’invito lanciato dal leader di Sicilia Vera, attualmente deputato dopo la candidatura a presidente della Regione e i buoni risultati ottenuti alle urne.

“Da subito dimissioni da ruoli ricoperti”

E’ stato un incontro partecipato in corso Umberto quello di ieri pomeriggio preceduto da una piacevole passeggiata lungo il principale corso di Taormina. ” Da quando il 6 gennaio – ha affermato De Luca – ho ufficializzato la mia candidatura a sindaco di questa città si sono registrate diverse prese di posizione. Ringrazio quanti ricoprendo cariche istituzionali hanno inteso manifestare da subito la vicinanza al nostro progetto rassegnando le dimissioni dai ruoli ricoperti”.

“Il nostro è un progetto alternativo”

È stato il coordinatore regionale di Sicilia Vera Danilo Lo Giudice nel suo intervento a ringraziare l’ex assessore Andrea Carpita, i consiglieri Salvo Brocato, Stefano Loria, Giuseppe Sterrantino, Alessandra Cullura’, Salvo Abbate e Stefano Loria, consigliere del cda di Asm, per aver preso da subito una posizione chiara e trasparente rispetto al progetto che riguarda la città di Taormina. “Andiamo avanti senza se e senza ma – ha detto ancora De Luca -. Il percorso è stato tracciato ed entro domenica 29 gennaio i soggetti politici che condividono il progetto “una marcia in più per Taormina” e’ giusto che prendano posizione alla luce del sole. Non si può subordinare l’adesione ad un progetto in funzione del ruolo che si andrà a ricoprire. Con me, ha affermato De Luca, non funziona così! Il nostro è un progetto alternativo rispetto a chi amministra e a chi ha amministrato Taormina. È un progetto concreto che parte subito dal lavoro serio che riguarda il nostro programma elettorale”.

Prossimo step, inaugurazione del comitato elettorale

Una marcia in più per Taormina “parte dalla redazione di un programma serio al quale si sta già lavorando”, come ha spiegato Salvo Puccio, oggi direttore generale del comune di Messina, e coordinatore di un gruppo di tecnici che sta elaborando un documento concreto che sarà il punto di partenza del lavoro che dovrà fare la giunta del governo De Luca a Taormina. Prossimo step importante l’inaugurazione del comitato elettorale fissata per domenica 5 febbraio alle ore 18:30 che darà ufficialmente il via alla campagna elettorale.