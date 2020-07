“Una perfetta sinergia tra pubblico e privato e nel contempo la dimostrazione che con coraggio e spirito imprenditoriale la cultura può rialzarsi in Sicilia”. Lidia Dimasi, presidente Anpit Sicilia commenta positivamente l’avvio dell’iniziativa “Restate al MuMe, il cinema sotto le stelle”, che vedrà il connubio tra cinema, eventi ed arte nella terrazza del Museo di Messina per tutta l’estate.

La presidente regionale dell’Associazione nazionale per l’Industria e il Terziario scrive alla Regione affinchè l’iniziativa di Messina possa essere presa a modello in Sicilia.

“Il format che sta vedendo insieme il Museo Regionale di Messina, il Multisala Apollo e gli altri operatori culturali che stanno già presentando istanza per eventi sulla terrazza del Museo, può rappresentare un modello da adottare in tutta la Sicilia. Invito l’assessore regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà, che si è mostrato molto attento e sollecito nell’avviare il progetto Riparte la cultura, a valutare l’idea di portare avanti analoghi progetti in tutta l’isola. Abbiamo uno straordinario patrimonio culturale ed artistico e abbiamo anche imprenditori che sono capaci di rialzarsi. Investire su idee innovative come queste e sostenerle, può aiutare a non far sentire soli operatori che sono stati messi in ginocchio dalla pandemia.

Un plauso al direttore del Museo, Orazio Micali e all’imprenditrice Loredana Polizzi, nostra associata Anpit, per aver avuto la capacità di vedere opportunità di crescita in un periodo così duro”.