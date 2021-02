Vaccini anti Covid, Parco dei Nebrodi dona congelatore per lo stoccaggio

Redazione di

09/02/2021

Vaccini anti covid, il Parco dei Nebrodi mette a disposizione un congelatore per lo stoccaggio Attualmente il macchinario utilizzato dalla Banca del Germoplasma A gestire l’apparecchiatura sarà l’ospedale di Sant’Agata di Militello Vaccini anti covid, un nuovo congelatore per lo stoccaggio nel Messinese Un congelatore per la conservazione e lo stoccaggio dei vaccini anti Covid è stato messo a disposizione dal Parco dei Nebrodi, grazie ad un accordo con l’Ufficio straordinario per l’emergenza, guidato dalla commissaria ad acta Maria Grazia Furnari. In atto il macchinario è in utilizzo nel laboratorio della Banca del Germoplasma Vegetale dei Nebrodi di Ucria (ME) e le caratteristiche risultano essere compatibili con quelle necessarie alle campagna vaccinale, come scrive il presidente dell’ente Domenico Barbuzza, che ha sottolineato nella sua nota come sia indispensabile “il contributo di ognuno di noi alla lotta contro la pandemia”. Il congelatore, destinato alla comunità dei Nebrodi, sarà gestito dall’ospedale di Sant’Agata Militello, in collaborazione con gli organismi preposti. Nei prossimi giorni è in programma il trasporto della macchina nella sede individuata dal direttore sanitario dell’Asp Messina Bernardo Alagna. Vaccini anti covid, da ieri al via la prenotazione on line degli ottantenni Le prenotazioni sono andate avanti per tutta la giornata, toccando quota 40 mila in serata. “Sono 40 mila – ha detto Razza nel corso di una diretta Facebook proprio per fare il punto della situazione – Il 97% è avvenuto tramite la piattaforma, il restante 3% tramite call center. Quest’ultimo ha forse bisogno di essere potenziato e ci stiamo lavorando (una risposta indiretta a quanti hanno lamentato disagi con la procedura telefonica ndr)”. Secondo il cronoprogramma della Regione, sono previste circa seimila vaccinazioni al giorno per gli over 80. “Siamo fiduciosi – ha detto Razza – che nelle prossime settimane si possa aumentare la dotazione. La prima fase di vaccinazione fino a marzo ci deve portare a raggiungere tutti gli ultraottantenni”. Razza ha chiarito poi che mentre per adesso la piattaforma offre come opzioni i centri vaccinali, nell’ultima fase della campagna saranno coinvolti anche i medici di base e i farmacisti”.

