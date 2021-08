A Messina scattano i controlli dei Carabinieri in città

Quattro arresti e tre persone denunciate dai militari

I Carabinieri sequestrano oltre 30 grammi di marjuana

I Carabinieri della Compagnia Messina Centro hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali del capoluogo peloritano ed in particolare sono stati predisposti controlli allo scopo di contrastare lo smercio di sostanze stupefacenti e reati predatori in generale.

Due arresti per aggravamento di pena

I militari di Messina Giostra hanno arrestato il 35enne messinese O.C. e il 38enne B.E., originario del Veneto. I due, già sottoposti alla detenzione domiciliare, si erano resi responsabili di molteplici violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa, accertate dai Carabinieri durante i periodici controlli. Le segnalazioni delle ripetute trasgressioni hanno determinato il ripristino della carcerazione. Sempre i militari dell’Arma di Messina Giostra hanno arrestato il 38enne A.C. rintracciato dai Carabinieri nella sua abitazione. Deve scontare una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti.

Un’evasione dai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Villafranca Tirrena hanno arrestato per evasione, B.L., 35enne. Agli arresti domiciliari si era allontanato da casa per andare a consumare una bevanda in un bar. I militari lo hanno arrestato.

Un giovane fermato con la droga

Inoltre, nel corso del servizio è stato denunciato dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Messina Centro un 26enne che, perquisito in via Santa Marta mente circolava a bordo di una bici elettrica, è stato trovato in possesso di circa 35 grammi di marijuana. Tre messinesi, inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di stupefacente, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish.