lo comunica il sindaco della cittadina

Il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, ha comunicato la chiusura di due strutture alberghiere di piccole dimensioni per la positività al Coronavirus di alcuni dipendenti.

“Precauzionalmente, – spiega in una nota Bolognari – la proprietà ha deciso in via autonoma di chiudere e sanificare per consentire poi nei prossimi giorni la riapertura in sicurezza”.

“I casi di positività – continua Bolognari – riguardano persone per lo più residenti nella provincia di Catania e sono ora sotto controllo da parte delle autorità sanitarie. I clienti che erano già presenti nelle strutture sono partiti e quelli in arrivo riprogrammati in altra struttura della città. Le persone risultate positive a Taormina sono tutte in isolamento domiciliare e seguite dall’Asp di Messina, che monitora anche familiari, conviventi e contatti stretti per contrastare i rischi concernenti una eventuale ulteriore diffusione del virus sul territorio”.

A Taormina, su iniziativa del Comune e dell’Asp, verrà allestita giovedì 15 una postazione drive-in nel parcheggio della stazione, di proprietà di Interbus, per l’esecuzione dei tamponi di controllo sulle persone risultate positive.

Il 2 settembre scorso era arrivata notizia di un nuovo focolaio proprio a Taormina e Giardini Naxos con la presenza di 14 contagiati.

Intanto, continuano purtroppo i contagi nell’Isola. Situazione preoccupante a Palermo, dove, la scorsa notte sono state ricoverate tre persone all’ospedale Cervello. Si sono presentati con i sintomi della polmonite.

L’esito dei tamponi ha confermato l’infezione da coronavirus. Salgono ancora dunque i ricoverati a Palermo.

Contro questi aumenti di contagi l’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello aveva preso le necessarie contromisure.

E ancora a Palermo, sono scattati i controlli a tappeto dopo il decesso in casa di una donna di 40 anni, risultata positiva al tampone, che faceva la badante: un particolare che ha fatto scattare l’allarme proprio perché, per via della sua professione, la donna ha accudito anziani e persone in stato di fragilità esposte al virus.