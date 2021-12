Focus su terze dosi e vaccinazione pediatrica

Il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze ha incontrato nel pomeriggio gli informatori scientifici del farmaco territorio di Messina e provincia, con l’obiettivo di trasferire delle informazioni sulle terze dosi del vaccino anti covid e su quelle pediatriche ai medici di base ed ai pediatri con i quali si trovano spesso in contatto.

Firenze “Ripresa contagi può essere frenata con aiuto di tutti”

Nell’incontro formativo e informativo il commissario ha spiegato le novità che gli informatori possono diffondere sulle vaccinazioni, oltre le prassi burocratiche e normative. “Questa ripresa dei contagi – spiega Firenze – può essere frenata solo con la collaborazione e l’aiuto di tutti tra informatori, medici e pediatri, che devono coadiuvarci nell’opera di convincimento per diffondere il messaggio della importanza delle terze dosi e delle vaccinazioni pediatriche per tutelare tutti e fermare le nuove varianti più contagiose”.

E continua: “Apprezziamo molto la collaborazione degli informatori scientifici che si sono detti pronti a darci una mano in un momento complicato per i tanti casi di positivi nelle scuole e in alcuni comuni del territorio. Oggi purtroppo vista la situazione ho dovuto chiedere restrizioni per i comuni di Scaletta e Terme Vigliatore”.

Nel Palermitano intensa giornata di vaccinazioni pediatriche

Nel frattempo, sono state 126 le vaccinazioni pediatriche somministrate oggi dall’Asp di Palermo nei sette centri individuati dall’azienda in funzione ogni giorno dalle 10 alle 16 nel capoluogo siciliano.

In locali dedicati, abbelliti con palloncini e piccoli giochi, sono stati accolti genitori e bimbi che hanno ricevute le prime dosi di siero. Il maggior numero di vaccinazioni si è registrato a Villa delle Ginestre a Palermo con 30 somministrazioni, 24 a Termini Imerese, 19 all’Hub di Misilmeri, 18 a Bagheria, 11 al Madonna dell’Alto di Petralia Sottana, 9 a Cefalù, 8 a Cinisi e 7 all’Open Day Itinerante a Borgetto.

Allestito all’hub di Bagheria lo spazio per i più piccoli

Inoltre, l’hub vaccinale presso il palazzetto dello sport di Bagheria organizzato dall’Asp, dal Comune di Bagheria e dalla Protezione civile si è attrezzato per rendere accogliente lo spazio dedicato ai bambini per la vaccinazione anticovid.

Possono vaccinarsi i bambini dai 5 agli 11 anni. Già era partita quella dai 12 anni in su. I bambini riceveranno la somministrazione della dose di Pfizer.