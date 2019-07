il sindacato cosp: "non siamo carne da macello"

E’ stato ferito al volto da un detenuto con un pezzo di vetro un agente della polizia penitenziaria nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.

Il poliziotto è stato soccorso dai colleghi e portato in ospedale. Duro il commento del delegato nazionale della Sicilia del sindacato Cosp: “Rischiamo la vita per 1.300 euro al mese e non siamo carne da macello”.

Sono sempre più frequenti, purtroppo, i casi di aggressioni, ai danni di agenti penitenziari, nelle carceri. Diversi, negli ultimi mesi, gli agenti che sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari.

Una situazione, favorita, secondo i sindacati di categoria, dalla condizione esasperante delle carceri sovraffollate e dalla carenza di personale tra gli agenti penitenziari.

Proprio al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto mancherebbero 50 agenti penitenziari.